Urteil vom Technikchef: Das fiel bei Arvid Lindblad sofort auf

Arvid Lindblad ist sich unsicher, ob er "ganz bereit" für seine Rookie-Saison in der Formel 1 im Jahr 2026 ist. Dennoch sammelt er beim Team Racing Bulls bereits fleißig Pluspunkte. Der junge Brite wird in diesem Jahr für den Rennstall aus Faenza debütieren und absolvierte am Mittwoch in Barcelona im Rahmen eines privaten Shakedowns seine ersten Streckeneinsätze.

Nach Informationen von Motorsport-Total.com legte Lindblad mindestens 42 Runden zurück. Zwar löste er zwischenzeitlich eine rote Flagge aus, dies war jedoch auf ein mutmaßliches technisches Problem am VCARB 03 zurückzuführen und lag nicht am Verschulden des Fahrers. Die Erwartungen an Lindblad sind dennoch gewaltig, da er von Red Bull seit seinem Beitritt zum Juniorprogramm im Jahr 2021 im Schnelldurchlauf durch die Nachwuchskategorien geführt wurde.

Auf die Frage von F1 TV, wie vorbereitet er sich für die Saison 2026 fühle, antwortete Lindblad: "Ich weiß es nicht. Ich meine, ich muss noch viel lernen. Ob ich ganz bereit bin, weiß ich nicht." Er ergänzte, dass dies nichts sei, worüber er aktiv nachdenke. Vielmehr konzentriere er sich darauf, wie er noch bereiter werden könne.

Sein Ziel sei es, alles zu tun, was ihm helfe, in der bestmöglichen Position zu sein, wenn das Feld in Melbourne eintrifft. "Ich konzentriere mich einfach darauf, hart mit dem Team im Simulator und hier an der Strecke mit den Ingenieuren zu arbeiten. Ich versuche, so viel wie möglich zu lernen und wie ein Schwamm zu sein. Und ja, dann werden wir sehen", so Lindblad.

Lob vom technischen Direktor Tim Goss

Die Rookie-Saison von Lindblad fällt mit der Einführung des neuen technischen Reglements zusammen. Zum Saisonauftakt in Australien vom 6. bis 8. März werden sowohl neue Chassis als auch neue Antriebseinheiten debütieren. Während Lindblad seine eigene Form eher vorsichtig bewertet, spart der technische Direktor Tim Goss nicht mit Lob für seinen Schützling.

Arvid Lindblad ist der einzige Rookie im Fahrerfeld der Formel 1 2026 Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

"Er ist wirklich ruhig, sehr professionell und sein Feedback ist absolut geradlinig", erklärte Goss. Für jemanden in diesem jungen Alter sei das sehr beeindruckend. In der ersten Session im Auto sei es vor allem darum gegangen, ein Gefühl für diese neue Generation von Fahrzeugen zu bekommen.

Diese unterschieden sich nicht nur im allgemeinen Handling, sondern vor allem in der Art und Weise, wie die Energie verwaltet werden müsse. Goss betonte, dass Lindblad dabei sehr cool und professionell geblieben sei. Da das Team gerade erst lerne, die Balance des Autos zu verstehen, sei sein klares und einfaches Feedback besonders wertvoll.

Zuverlässigkeit der Antriebseinheit von Red-Bull-Ford überzeugt

In der neuen Saison werden Racing Bulls und das Schwesterteam Red Bull zum ersten Mal seit ihren Debüts in den Jahren 2006 beziehungsweise 2005 mit einer eigenen Antriebseinheit antreten. Obwohl im Vorfeld spekuliert wurde, dass das Team gegen etablierte Hersteller wie Mercedes zunächst Schwierigkeiten haben könnte, zeigten sich viele Beobachter in dieser Woche von der Zuverlässigkeit beeindruckt.

Goss schloss sich dieser Meinung an und lobte die Arbeit von Red-Bull-Ford-Powertrains ausdrücklich. Als kompletter Neueinsteiger in die Formel 1 am ersten Tag fast 200 Runden zu absolvieren, sei eine Leistung, die man nicht unterschätzen dürfe. Die Fahrbarkeit sei fantastisch. Die aktuelle Herausforderung für alle Teams bestehe nun darin, zu verstehen, wie sich das Energiemanagement von Runde zu Runde und von Kurve zu Kurve verändere, um die bestmögliche Abstimmung zu finden.