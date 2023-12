US-Investoren um Ryan Reynolds: Alpine-Deal abgeschlossen

Der Verkauf einer Beteiligung am Formel-1-Team von Alpine an eine Gruppe von US-Investoren ist offiziell abgeschlossen. Im Juni wurde bekannt gegeben, dass Otro Capital einen Anteil von 24 Prozent an Alpine Racing Limited für 200 Millionen US-Dollar erworben hatte - ein Geschäft, das das Team aus Enstone mit rund 900 Millionen Dollar bewertete.

Diese Transaktion ist nun abgeschlossen, und als Teil der Vereinbarung wurde Otro-Mitbegründer Alex Scheiner kürzlich zu einem Direktor des Teams ernannt.

Die Partner von Otro bei der Transaktion sind RedBird Capital Partners und Maximum Effort Investments, wobei letztere von Hollywood-Star Ryan Reynolds angeführt werden. Reynolds brachte auch seinen Schauspielerkollegen Rob McElhenney in das Projekt ein, nachdem sie erfolgreich in den Fußballverein Wrexham investiert hatten.

Im Oktober gab Otro bekannt, dass auch eine Gruppe von Sportlegenden hinter der Investition steht, darunter der Golfer Rory McIlroy, der Boxer Anthony Joshua, die Fußballer Trent Alexander-Arnold und Juan Mata sowie die NFL-Legenden Patrick Mahomes und Travis Kelce. Einige von ihnen haben bereits als Gäste des Teams an Formel-1-Rennen teilgenommen.

Alpine hofft, dass die neuen Partner dazu beitragen werden, den Bekanntheitsgrad des Teams in den USA zu erhöhen und Kontakte zu potenziellen künftigen Sponsoren zu knüpfen. Das Engagement der Investoren wird auch als ein starkes Bekenntnis zur Zukunft des Teams gesehen.

"Was sie mitbringen, ist ein erstes Vertrauen in das Projekt, was sehr wichtig ist", sagte Interimsteamchef Bruno Famin auf die Frage, was die Investoren beigetragen haben.

"Wenn man Leute hat, die eine Menge Geld in ein Unternehmen investieren, bedeutet das, dass die Leute Vertrauen haben und daran glauben, dass das Projekt funktionieren wird. Das ist das Allererste, und darüber sind wir sehr glücklich", so Famin.

"Und das zweite, was sie mitbringen, was ebenfalls sehr wichtig ist, ist, dass sie sehr stark sind und sehr gute Kontakte zu potenziellen Partnern und Sponsoren haben, und sie werden uns in diesem Bereich helfen."

Famin sagt, dass das Team von Anfang an von dem Vertrag profitiert hat: "Er ist bereits in Kraft. Natürlich sehen wir die Früchte noch nicht, weil es ein wenig Zeit braucht, aber es ist bereits in Aktion. Es gab keine Verzögerung, und alles funktioniert vom ersten Tag an, als der Deal abgeschlossen wurde."

Neben Scheiner sind auch Philippe Krief, CEO von Alpine Cars, und Chefsyndikus Michaell Smith kürzlich in den Vorstand des Teams eingetreten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.