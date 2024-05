US-Politiker kritisiert F1-Ablehnung von Andretti: "Ist das reine Geldgier?"

Das Ringen um die Andretti-Bewerbung für die Formel 1 geht weiter: Nachdem zwölf Abgeordnete des US-Kongresses einen Brief an die Verantwortlichen von Formel-1-Eigentümer Liberty Media geschrieben haben, meldet sich einer der Verfasser persönlich zu Wort. John James, republikanischer Kongressabgeordneter aus Michigan, sieht in der Ablehnung Andrettis einen unlauteren Wettbewerb und reine Geldgier.

Der US-Politiker, der mit Michigan eine Region vertritt, die symbolisch für General Motors steht, nahm am Mittwoch gemeinsam mit Mario Andretti, Formel-1-Weltmeister von 1978 und Gründer des Teams Andretti Global, an einer Pressekonferenz vor dem US-Kapitol in Washington teil.

Gemeinsam mit elf weiteren Kongressabgeordneten hatte James einen Brief verfasst, in dem er Antworten auf die Ablehnung fordert und fragt, ob es sich um eine "unangemessene Einschränkung des Marktwettbewerbs" handelt, die gegen US-Gesetze verstoßen könnte.

"Ich überlasse es Ihnen, herauszufinden, ob es sich um kartellähnliches Verhalten, um wettbewerbswidriges, monopolistisches Verhalten handelt", so James. "Aber aus meiner Sicht ist es so, dass ein Unternehmen wie Liberty Media, dem auch 30 Prozent von Live Nation gehören, diese Woche [vom Justizministerium] wegen wettbewerbswidrigen und monopolistischen Verhaltens untersucht wird."

US-Politiker fragt: "Ist das reine Geldgier?"

"Wenn wir dann Berichte von Leuten bekommen, die uns direkt ins Gesicht schauen und sagen: 'Wir sind zu groß, um zur Verantwortung gezogen zu werden, ihr müsst wissen, wie ihr mit uns reden müsst' - nun, das funktioniert hier nicht, das funktioniert nicht, wenn ein großer Kerl seinen Daumen auf einen kleinen Kerl legt."

"Von außen betrachtet kann man sich fragen: Ist das reine Geldgier?", sagt James gegenüber NBC News. "Man kann sich fragen: Ist das ein Schachzug von der Formel 1, oder besser gesagt von Liberty Media, um einen besseren Deal für sich selbst zu bekommen, um von Andretti-Cadillac vielleicht eine Milliarde Dollar rauszuquetschen statt 200 Millionen?"

"In der Zwischenzeit hat Andretti-Cadillac, glaube ich, Millionen von Dollar pro Monat investiert, um sich auf die Standards der Einhaltung aller Anforderungen vorzubereiten", vermutet der US-Politiker. "Wir hoffen, dass wir eine Lösung finden, um gemeinsam Geschäfte zu machen, zum Vorteil beider Seiten, aber vor allem zum Vorteil Amerikas. Aber wenn nicht, werden wir unsere Fragen beantwortet bekommen."

"Es geht darum, die Amerikaner zu unterstützen"

"Denn es ist unsere Pflicht, die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen zu schützen. Und diejenigen, die sich einen Vorteil verschaffen wollen, werden zur Rechenschaft gezogen. Es geht nicht nur darum, Andretti zu unterstützen. Es geht darum, die Amerikaner zu unterstützen."

Trotz Ablehnung: Michael Andretti will noch immer in die Formel 1 Foto: Motorsport Images

Aus diesem Grund hat James das Thema bereits mit dem Vorsitzenden des Justizausschusses im US-Repräsentantenhaus, Jim Jordan, besprochen. Er könnte die Ablehnung Andrettis weiter unter die Lupe nehmen, indem er die Verantwortlichen von Liberty Media auffordert, sich vor der Regierung zu erklären.

Der Formel-1-Eigentümer lehnte die Bewerbung von Andretti ab, weil "der Bewertungsprozess ergeben hat, dass die Präsenz eines elften Teams allein keinen Wert für die Meisterschaft darstellt" und die derzeitigen Rennveranstalter unnötig finanziell belasten würde.

Andretti: "Alles getan, was verlangt wurde"

"Wir haben alles getan, was von uns verlangt wurde", sagt Teamgründer Andretti. "Ich habe die USA in meiner F1-Karriere mit Stolz vertreten. Meine stolzesten Momente waren, als ich ganz oben auf dem Podium stand und die amerikanische Nationalhymne gespielt wurde."

"Mit diesen drei Veranstaltungen ist die Formel 1 in den USA so bekannt geworden wie nie zuvor. Wir haben gezeigt, dass wir mit allen verfügbaren Mitteln und mit fantastischen Partnern an unserer Seite bereit sind."

"Jetzt brauchen wir nur noch grünes Licht", hofft Andretti. "Gebt uns grünes Licht und lasst uns unser Ding durchziehen. Wir waren die einzigen Bewerber, die von der FIA für die Formel 1 zugelassen wurden, und wir müssen nur noch einen weiteren Schritt machen, um voranzukommen."

Auf Anfrage von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, verwies die Formel 1 auf ihre frühere Stellungnahme zur Ablehnung Andrettis.

