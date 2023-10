US-Promoter: Sprintrennen hat Ticketverkauf nicht angekurbelt

Anders als im Vorjahr findet in Austin dieses Jahr ein Sprintrennen statt - das hatte allerdings keine Auswirkungen auf den Ticketverkauf, der in diesem Jahr eher schleppend verlief, wie Bobby Epstein als Promoter des USA GP verrät. "Es hat nicht geholfen", sagt er ausgewählten Medien, darunter Motorsport.com. "Es ist eine Überraschung."

"Man muss entscheiden, warum die Leute zur Veranstaltung kommen", so Epstein als Vorsitzender des Circuit of the Americas. "Ich denke, dass unsere Fans sowohl wegen der Veranstaltung als auch wegen des Sports kommen. Es bleibt abzuwarten, ob das Sprintrennen von den Fans angenommen wird oder ob es eher umstritten ist."

"Es gibt Befürworter, und es gibt andere, die sagen, dass sie es so mochten, wie es war. Zu diesem Zeitpunkt ist es immer noch ein Experiment", sagt Epstein, der sich noch nicht sicher ist, ob sich Austin im kommenden Jahr erneut als Ausrichter des Sprints bewerben würde. "Wir werden mit der Formel 1 zusammenarbeiten und sie entscheiden lassen, was das Beste ist, aber wir freuen uns, dass es ein wenig rotiert."

"Der Sonntag ist immer noch stark"

Epstein räumt zwar ein, dass der allgemeine Ticketverkaufstrend für 2023 möglicherweise durch die Dominanz von Red Bull und Max Verstappen beeinflusst wurde, er glaubt jedoch nicht, dass dies ein Faktor beim Ticketverkauf für das US-Rennen war.

Es sei allerdings schwer, die Auswirkungen von Red-Bull-Dominanz und Sprintrennen zu differenzieren. "Das kannst du wahrscheinlich nicht, aber das eine hat das andere nicht genug übertroffen", sagt Epstein. "Ich schätze, man kann es nur so sagen: Wenn der Sonntag immer noch so stark ist wie letztes Jahr, ist das wahrscheinlich die Antwort auf diese Frage."

"Warum ist der Sonntag immer noch so stark, wenn es der Max-Faktor ist, der die Besucherzahlen beeinflusst?", versucht der US-Promoter eine Erklärung zu finden. Er ist sich sicher, dass der Sprint so gut wie keinerlei Auswirkungen auf den Ticketverkauf hatte.

"Ich würde sagen: 'Ich habe diesen Test [mit den starken Sonntagsverkäufen] bestanden, und jetzt sage ich, Teil zwei ist, dass der Samstag dieses Jahr etwas weniger war als der Samstag im letzten Jahr, obwohl wir dieses Jahr ein Sprintrennen haben. Das ist also das Einzige, was sich bewegt hat."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.