Valtteri Bottas: Alfa Romeo braucht unbedingt ein Update-Paket!

Valtteri Bottas sagt, dass sein Alfa-Romeo-Formel-1-Team unbedingt ein neues Upgrade-Paket braucht, das ursprünglich auch für das Rennen in Imola vorgesehen war. Mit der Absage des Rennens in der Emilia-Romagna ist es wahrscheinlich, dass das Update auf Spanien verlegt wird, da die Teams auf dem engen Straßenkurs in Monaco, der nächsten Strecke nach Imola im Kalender, ungern neue Dinge ausprobieren.

Das Hinwiler Team hatte in Australien einen neuen Frontflügel und in Miami einen überarbeiteten Beam-Flügel, aber Bottas sagt, dass mehr nötig ist, um den C43 in der Startaufstellung weiter nach vorne zu bringen. Bottas hat dabei die Rennpace als Schwachpunkt hervorgehoben. Der Finne wurde in Miami 13. nachdem er es einen Tag zuvor ins Q3 geschafft hatte.

"Aus irgendeinem Grund waren wir auf einer einzigen Runde auf dem weichen Reifen stark, aber ich denke, dass wir auf lange Sicht genau dort sind", sagt Bottas. "Ich konnte nicht viel mehr tun. Der Start war gut und wir waren in einer guten Position. Ich habe versucht, mich in den Top 10 zu halten, aber leider spiegelt das eher die wahre Pace des Autos wider."

Alfa-Ingenieur: Auto ist überall nicht gut genug

"Aber ich denke, dass wir definitiv die neuen Teile brauchen, die wir in Imola bekommen werden. Hoffentlich wird uns das eine Verbesserung bringen, und damit eine bessere Chance, um die Top 10 zu kämpfen. Dafür haben wir eine ganze Menge neues Material. Wir schauen also nach vorne. Wir brauchen es auf jeden Fall, also ja, mal sehen, wie wir uns dort schlagen."

Xevi Pujolar, leitender Ingenieur bei Alfa Romeo an der Rennstrecke, gibt zu, dass sich das Team in allen Bereichen steigern muss: "Wir haben keine speziellen Kurven, mit denen wir Probleme haben", sagt er. "Wenn man sich Melbourne und Baku anschaut, hatten wir auf den Geraden zu kämpfen, aber auch in den Kurven."

"Es ist überall so, und das ist der Bereich, in dem wir in allen Bereichen an die Grenzen gehen. Nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit den Abläufen, mit den Fahrern. Wir haben ein Paket für Imola geschnürt. Und das wird uns hoffentlich auch helfen. Das Problem ist, dass ich sicher bin, dass jeder in Imola ein Paket haben wird, also müssen wir abwarten."

"Was unsere Leistung angeht, sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen, und wir machen in allen Bereichen Druck, denn es ist sehr eng. Und sobald man von Strecke zu Strecke kommt, gibt es immer einen Grund, warum man zurückfallen kann."

