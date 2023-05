Valtteri Bottas: Andreas Seidl "kann sehr direkt sein"

Valtteri Bottas hält Andreas Seidl für den richtigen Mann, um die Geschicke beim Sauber-Rennstall zu führen. Der Deutsche hatte McLaren nach der vergangenen Formel-1-Saison verlassen, um Geschäftsführer beim Schweizer Team zu werden, das in diesem Jahr noch unter der Marke Alfa Romeo antritt, in naher Zukunft aber zum Werksteam von Audi werden wird.

Während sich der neue Teamchef Alessandro Alunni Bravi um das alltägliche Geschäft kümmert, zieht Seidl im Hintergrund die größeren Fäden. "Er ist gut, hat viel Erfahrung und ist ein superschlauer Typ", lobt Bottas seinen Chef im Podcast 'Beyond the Grid'. "Er weiß eine Menge über den Sport und auch über die Technologie."

Aber auch vom Charakter her sei Seidl "der richtige Typ", wie Bottas betont, denn Seidl sei schon "irgendwie ein bisschen deutsch". Das heißt, dass er "sehr direkt" sein kann, "was man auch braucht", so Bottas.

"Er hat sehr klare Ziele, was er erreichen will, und ist sehr leistungs- und ergebnisorientiert, aber gleichzeitig kann er auch gut mit Menschen umgehen", lobt der Finne. "Ich kann die Motivation und das Feuer, das man in diesem Sport braucht, definitiv erkennen. Das ist also gut."

2023 läuft es für Alfa Romeo aber noch nicht gut. Sechs Punkte hat der Rennstall nach fünf Rennen auf dem Konto, was nur zu Rang acht in der Konstrukteursmeisterschaft reicht. Zumeist fahren die Piloten farblos im hinteren Feld mit und stauben nur mit Glück Punkte ab - wie in Australien, als Guanyu Zhou nach dem Restart-Chaos am Schluss noch auf Platz neun gespült wurde.

Die aktuelle Situation liege aber nicht an Seidl, wie Bottas betont, der natürlich erst kurz vor der Saison nach Hinwil kam und daher keinen Einfluss auf das neue Auto hatte: "Es ist noch früh für ihn im Team und es gibt noch viel zu tun", sagt er.

Bottas findet: "Bis jetzt hat er meiner Meinung nach einen großartigen Job gemacht. Aber was er im Team leisten kann, wird die Zukunft zeigen, denn man kann nicht sofort Ergebnisse sehen, wenn man einen neuen Chef hat."

