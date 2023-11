Valtteri Bottas besorgt: Las Vegas ist zu teuer für normale Fans

Las Vegas ist kein Formel-1-Grand-Prix wie jeder andere. Das war von Anfang an klar. Denn schon früh in der Planung der Veranstaltung wurde deutlich: Das Angebot des dritten USA-Rennens richtet sich vor allem an ein wohlhabendes Publikum, mit Ticketpreisen in astronomischen Höhen.

Deshalb meint Alfa-Romeo-Fahrer Valtteri Bottas: "Für die Leute, die hierherkommen und sich das Rennen ansehen, wird es sicher eine tolle, große Show. Aber: Es ist unheimlich teuer. Der normale Rennfan, der einfach den Motorsport liegt, wird sich das nicht leisten können, weil ein komplettes Monatsgehalt dafür draufgehen würde. Das ist wirklich schade."

Andererseits sei es "nur dieser eine Grand Prix, der so extrem ist", sagt Bottas. Formel-1-Fans hätten "noch viele andere Möglichkeiten in aller Welt", um ein Rennen vor Ort zu verfolgen. "Es gibt ja alleine drei Rennen in den USA", erklärt Bottas mit Blick auf Las Vegas, Miami und Austin.

Das ändere aber nichts daran, dass Las Vegas den Fans "ein bisschen zu viel" abverlange, so Bottas weiter. Er betont. "Die Ticketpreise sind schon hoch, finde ich. Du musst erst mal so viel Geld haben, dass du dir das leisten kannst. Und dann kommen ja noch Hotelkosten und dergleichen dazu. Essen musst du auch was, und das ist ebenfalls teuer."

Was die Tickets kosten in Las Vegas

Und der Einstiegspreis für Tickets liegt bereits auf einem Niveau, das andernorts einen Platz auf der Haupttribüne garantieren würde: Rund 500 Euro wurden zu Beginn des Vorverkaufs für die günstigste Kategorie aufgerufen, für einen Stehplatz bei den Kurven 5 bis 9. Für einen Tribünenplatz an gleicher Stelle wurden schon gut 2.000 Euro fällig.

Passend zur Spielerstadt Las Vegas gibt es bei den Eintrittskarten scheinbar nach oben keine Grenzen: Wer es auf der Höhe von Start und Ziel etwas exklusiver haben und einen Logenplatz genießen will, zahlt 10.000 Euro oder mehr.

Für Schlagzeilen sorgte hier vor allem das Wynn-Hotel in Las Vegas, das ein "Erlebnispaket" inklusive Formel-1-Tickets für rund eine Million Euro angeboten hat, allerdings gleich für bis zu sechs Personen. Dass hier Champagner zur Begrüßung gereicht wird, versteht sich von selbst.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.