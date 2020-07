Valtteri Bottas: Bin 2020 schnell genug, um Weltmeister zu werden

In Spielberg startete Valtteri Bottas mit einem Sieg in diese Formel-1-Saison. Doch nur eine Woche später musste sich der Mercedes-Pilot an gleicher Stelle Teamkollege Lewis Hamilton geschlagen geben, behielt aber vorerst die WM-Führung. Das änderte sich allerdings am dritten Rennwochenende in Ungarn.

Weil Bottas nur Dritter wurde und Hamilton erneut gewann, zog der Brite in der Gesamtwertung am Finnen vorbei und kommt nun auf 63 Punkte und damit fünf Zähler mehr als Bottas. Trotzdem zieht er nach den ersten drei Grands Prix eine positive Bilanz.

"Ich denke, meine Leistung war gut. Ich glaube, es gab einige vielleicht sogar unglückliche Ereignisse. Das hat mich ein wenig gekostet. Aber von der Leistung her bin ich zufrieden", analysiert der 30-Jährige. "Es ist ein sehr ermutigender Start, wie ich schon nach den ersten beiden Rennen gesagt habe. Es ist ein sehr ermutigender Start, wie ich schon nach den ersten beiden Rennen gesagt habe."

Bottas: "Glaube an meine Fähigkeit, ihn zu schlagen"

Trotzdem sei jeder Grand Prix auch eine Geschichte für sich. "Es muss alles richtig laufen", weiß Bottas. "Aber es ist in Österreich im nassen Qualifying nicht richtig gelaufen, und es ist an diesem Wochenende wegen des Rennstarts nicht richtig gelaufen." Doch daraus habe er "wieder massiv gelernt".

Mit Blick auf das nächste Rennwochenende in Silverstone, wo Bottas zwar im Vorjahr die Pole-Position holte, seit vielen Saisons aber Hamilton dominiert, zeigt sich der Finne zuversichtlich: "Es ist eine gute Strecke. Ich weiß, dass Lewis dort stark ist, kein Zweifel. So wie er überall stark ist. Aber ich glaube auch an meine Fähigkeit, ihn zu schlagen. Das ist die große Herausforderung für mich."

WM-Entscheidung zwischen Hamilton und Bottas?

"Basierend auf zwei verschiedenen Strecken scheinen wir das beste Auto zu sein. Manchmal mit großem Vorsprung. Das ist eine Tatsache", hält der Mercedes-Pilot fest. "Aber man weiß einfach nie, wie die Saison verläuft. Wir werden also weiter Druck machen."

Im Moment sehe es zwar so aus, als würde es in der Weltmeisterschaft auf einen Zweikampf zwischen ihm und Hamilton hinauslaufen. "Aber man weiß es einfach nie", betont Bottas. "Es ist die Formel 1. Alles kann sich ändern. Für mich geht es vor allem darum, meine Leistung zu verbessern und meinen Teamkollegen zu schlagen genauso wie alle anderen auf der Strecke zu schlagen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.