Valtteri Bottas: "Es läuft gut, aber ..."

Audio-Player laden

Nach sieben Rennen in der Formel-1-Saison 2022 hat Valtteri Bottas nur zehn Punkte weniger als Lewis Hamilton. Und das ist eine große Überraschung, denn Bottas sitzt nicht mehr im Mercedes, sondern fährt seit diesem Jahr für Alfa Romeo - und besticht im vorderen Mittelfeld durch gute Leistungen in den Top 10.

Anerkennung erhält Bottas daher sogar von der Konkurrenz. Die Form im Mittelfeld schwanke, sagt etwa Pierre Gasly von AlphaTauri. "Nur Bottas kann [die Spitzenteams] manchmal herausfordern."

In der Tat: Im Qualifying ist er bereits zweimal in die Top 6 vorgedrungen, im Rennen dreimal. Einzig in Saudi-Arabien hat Bottas keine WM-Punkte mitgenommen. In der Zwischenwertung macht das Position acht unter 21 Fahrern.

Bottas selbst spricht daher von einem "wirklich guten Saisonstart" für ihn selbst und Alfa Romeo und meint: "Ich fühle mich hier wirklich wohl. Ich kann mein Bestmögliches tun und so fahren, wie ich fahren will. Und die Atmosphäre im Team spornt mich richtig an: Die Leute, wie sie alles geben. Das inspiriert mich. Vielleicht pusht mich das noch mehr."

Es sei aber nicht so, dass bei Alfa Romeo alles nach Plan laufe, sagt Bottas weiter. "Es gibt natürlich Dinge, die besser werden müssen. Wir arbeiten zum Beispiel immer noch an den Starts, die nicht so toll waren bisher. Wir arbeiten auch an der Stabilität des Fahrzeugs bei hohen Geschwindigkeiten. Das Limit haben wir also bisher nicht erreicht. Da kommt noch mehr."

Er selbst habe aber keinen Grund, mit dem bisherigen Saisonverlauf unzufrieden zu sein. Oder wie es Bottas selbst formuliert: "Es läuft gut, aber es kann immer noch besser laufen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.