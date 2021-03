Valtteri Bottas dreht nur sechs Runden in Bahrain: "Kein idealer Start"

"Das war kein idealer Start", resümiert Valtteri Bottas nach dem ersten Testtag in Bahrain. Der Finne schaffte im Mercedes W12 nur sechs Runden. Ein Getriebeproblem hielt ihn am Vormittag auf. Er hofft, dass er die verlorenen Kilometer in den kommenden Tagen aufholen können wird.

Bottas hatte die Ehre, am Freitagmorgen die erste Ausfahrt mit dem neuen Mercedes W12 zu absolvieren. Das Weltmeisterteam verzichtete zuvor auf einen Shakedown in Silverstone. Der Auftakt lief jedoch alles andere als nach Wunsch. Wie "aus dem Nichts" tauchten plötzlich Getriebeprobleme auf.

"Das ganze Team und ich, wir alle haben uns darauf gefreut, endlich wieder auf die Strecke gehen zu können", schildert Bottas seine Vorfreude, die schon bald verflogen war. "Auf der ersten Runde, einer Installationsrunde, haben wir realisiert, dass es ein Problem am Getriebe gibt."

Zunächst musste das technische Problem lokalisiert werden, danach wurde das Getriebe getauscht - "was recht viel Zeit in Anspruch genommen hat". Erst gegen Ende der ersten vier Fahrstunden war Bottas wieder auf der Strecke zu sehen.

"Erst am Ende konnten wir ein paar Runden fahren, dann kam die rote Flagge raus und das war's." Insgesamt nur sechs Runden schaffte der Vizeweltmeister des Vorjahres am ersten Tag, denn am Nachmittag bekam Lewis Hamilton seine erste Möglichkeit, den W12 kennenzulernen.

War es ein Fehler von Mercedes, keinen Filmtag vor den Tests zu fahren? "Das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen, Stand jetzt hätten wir wohl einen gemacht vorher. Aber in den vergangenen Jahren lief alles immer sehr reibungslos und gewisse Dinge sind schon auf dem Prüfstand gelaufen."

Am Nachmittag spulte Hamilton insgesamt 42 Runden ab, hatte allerdings aufgrund des Sandsturms und den daraus resultierenden Bedingungen - vor allem wenig Grip - ebenso Schwierigkeiten. Mehrfach war er neben der Ideallinie zu finden.

Mit insgesamt nur 48 gefahrenen Runden war Mercedes am ersten Testtag das Team mit den wenigsten zurückgelegten Kilometern - und das einzige Team, das keine volle Renndistanz in Bahrain absolvieren konnte. Dadurch steigt der Druck auf die Weltmeister, da bereits ein Drittel der Wintertests absolviert ist.

Kann das Team die verloren gegangene Zeit überhaupt noch aufholen? Bottas bleibt optimistisch: "Das Gute in diesem Jahr ist, dass man wieder aufholen kann aufgrund der Einschränkungen. Mit der Budgetobergrenze und allen Effizienz-Maßnahmen haben wir keinen super vollen Zeitplan an den anderen Tagen."

Daher hofft er, dass Mercedes stark zurückkommen wird. Er wird am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag erneut im Boliden sitzen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.