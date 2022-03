Valtteri Bottas erleichtert: Endlich mal ein ordentlicher Testtag

Audio-Player laden

"Für mich fühlte es sich wie der erste Testtag an", sagt Valtteri Bottas nach dem Donnerstag in Bahrain. Denn nach zahlreichen Problemen in Barcelona konnte sein Alfa-Romeo-Team in Sachir endlich einmal eine ereignislose Session bestreiten. Der Finne schaffte am Nachmittag 66 Runden und belegte mit 1,6 Sekunden Rückstand Platz sieben.

"Das war ein guter Tag", fasst Bottas zusammen. "Wir haben uns gut erholt, denn Barcelona war weit weg von ideal. Aber die Session am Nachmittag verlief echt reibungslos."

Und das war für den Finnen auch die "beste Nachricht" des Tages. "Alle Probleme, die wir in Barcelona hatten, scheinen jetzt hinter uns zu liegen", freut er sich. "Und dass das Team das in einer Woche geschafft hat, war wirklich wichtig. Wir konnten Runden drehen und endlich etwas Set-up-Arbeit verrichten und herausfinden, wie sich das Auto verhält."

Kein Problem mit Porpoising

Und was er bislang von seinem Auto sieht, findet Bottas "interessant", wie er sagt. "Es ist schön, Fortschritte gegenüber dem ersten Test zu sehen. Ich denke, wir gehen in die richtige Richtung."

Auch das leidige Thema Porpoising war bei Alfa Romeo am Donnerstag kein Problem: "Ich bin ziemlich sicher, dass das gesamte Feld mit einem Kompromiss-Set-up fährt, aber wir haben aktuell keine Probleme - weder in Sachen Komfort, noch in Sachen Zuverlässigkeit", sagt der Finne. "Das ist positiv."

"Es ist gut zu sehen, dass wir keine Probleme hatten. Ich konnte am Morgen ein paar nervöse Leute sehen, die gehofft haben, dass alles glattlaufen wird. Und jetzt kann ich glückliche Gesichter sehen", freut er sich.

Zhou: "Schritt nach vorne"

Auch für Teamkollege Guanyu Zhou lief es am Vormittag besser. Der Chinese wurde zwar in der Zeitentabelle nur Vorletzter, konnte aber immerhin 54 Runden fahren und spricht von einem "Schritt nach vorne seit Barcelona".

"Endlich konnten wir mal richtig fahren, und ich konnte mich an das Auto gewöhnen", sagt er. "Der ganze Morgen lief ziemlich glatt. Wir hatten ein kleines Problem, aber das konnten wir sehr schnell beheben."

"Jedes Mal, wenn du ins Auto steigst, fühlst du dich zuversichtlicher. Heute bin ich zum ersten Mal ordentliche Longruns gefahren. Ich muss noch ein paar Dinge lernen, aber es ist immer gut, ein paar Dinge auszuprobieren", so der Chinese. "Aber wir müssen noch ein paar Kilometer fahren und das Set-up finden, das ich bevorzuge."

