Valtteri Bottas: Gebe WM-Kampf in der Formel 1 nicht auf

Rechnerisch ist für Valtteri Bottas in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2020 noch alles drin: 69 Punkte trennen den Finnen aktuell von Lewis Hamilton, der die Gesamtwertung deutlich anführt. Bottas will den WM-Titel noch nicht abschreiben, weiß aber, dass er viel Glück braucht, um den Briten an der Spitze noch einzuholen.

In Deutschland hat Lewis Hamilton seinen siebten Saison- und 91. Formel-1-Sieg eingefahren, weshalb der aktuelle Weltmeister in der ewigen Tabelle mit Michael Schumacher gleichgezogen ist. Bottas kommt in der aktuellen Saison nur auf zwei Siege und musste am Nürburgring seinen ersten Ausfall der Saison verkraften, der ihn weit hinter seinen Mercedes-Teamkollegen zurückgeworfen hat.

"Die richtige Einstellung ist es, niemals aufzugeben", so Bottas. "Ich schaue mir das von Rennen zu Rennen an und setze mir für jedes Wochenende ein neues Ziel, für das ich alles gebe, um es auch zu erreichen. Diese Einstellung ist tief in mir verwurzelt, deshalb wird es niemals den Zeitpunkt geben, an dem wir aufgeben werden."

Der Rückschlag am Nürburgring war für Bottas eine große "Enttäuschung", gerade weil er sein Schicksal aufgrund des technischen Defekts nicht selbst in der Hand hatte. "Ich hatte die Chance auf den Sieg, weil wir uns früh für eine Zweistoppstrategie entschieden haben, die letztlich wohl die beste war. Wir mussten nach dem Verbremser darauf setzen und dann kam der Motorschaden, ich konnte es gar nicht glauben. Jetzt habe ich einen großen Rückstand auf Lewis."

"Ich brauche natürlich ein Wunder", gibt Bottas zu, der seine Chancen im WM-Kampf realistisch sieht. "Wie immer werde ich aber nicht aufgeben." Teamchef Toto Wolff glaubt, dass der 31-Jährige aufgrund seiner Motivation in der Saison 2020 noch für Furore sorgen wird.

Er sagt: "Das ist jetzt natürlich ein großer Abstand. Aber Valtteri hat bewiesen, wie widerstandsfähig er sein kann. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er diese Saison noch Rennen gewinnen wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.