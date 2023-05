Valtteri Bottas: Lewis Hamilton ist immer noch der Schnellste

Wer ist der schnellste Fahrer in der Formel 1? Diese eine Frage sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Nun gibt Valtteri Bottas seine Antwort darauf: Er hält Mercedes-Mann Lewis Hamilton für den derzeit Schnellsten, für schneller als zum Beispiel Max Verstappen oder Charles Leclerc.

Und so begründet Bottas seine Meinung im Formel-1-Podcast "Beyond the Grid": Hamilton verfüge "ärgerlicherweise" über unheimlich viel Talent. Außerdem arbeitet er härter als die Leute vielleicht glauben. Oft ist er der letzte Fahrer, der das Fahrerlager verlässt. Es ist diese Kombination", sagt Bottas.

Er habe in seiner Zeit als Mercedes-Teamkollege von Hamilton ab 2017 und bis 2021 gesehen, wie Hamilton "nur so vor Tatendrang" strotze. Das habe ihn nachhaltig beeindruckt. "Er will einfach immer seine Leistung bringen und gut abschneiden", erklärt Bottas. "Schon seine Standardleistung ist so gut, dass er unheimlich konstant agiert. Das macht es schwierig, ihn zu schlagen."

Punktuell ist es Bottas als Hamilton-Stallgefährte gelungen, den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister hinter sich zu lassen. "Wenn, dann hatte ich einen wirklich guten Tag", meint Bottas. "Im Schnitt aber habe ich es eigentlich niemals geschafft."

Letzteres belegt die Formel-1-Statistik: In seinen besten Jahren belegte Bottas in der WM-Gesamtwertung jeweils den zweiten Platz hinter Hamilton, aber mit gewaltigem Rückstand. 2019 fehlten ihm nach 21 Rennen 87 Punkte auf seinen britischen Gegner, 2020 sogar 124 Punkte nach nur 17 Rennen.

In fünf Saisons neben Hamilton gewann Bottas weniger als ein Drittel der Qualifying-Duelle im Team und erzielte neun der insgesamt 55 Mercedes-Siege in diesem Zeitraum. Knapp ein Viertel aller gemeinsamen Rennen beschloss Bottas auf einer besseren Endposition als Hamilton. (Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!)

Und obwohl Bottas inzwischen für Alfa Romeo fährt, ist der Kontakt zu Hamilton bei Mercedes intensiv geblieben. "Wir sind immer noch gut befreundet, würde ich sagen. Ich bin diese Saison ein paar Mal mit ihm gereist. Wir haben immer Spaß zusammen", meint Bottas.

Hamilton hat die Komplimente übrigens stets zurückgegeben. Zu Bottas' Mercedes-Abschied etwa sagte er, Bottas sei "der beste Teamkollege, mit dem ich zusammengearbeitet habe", und er sei "unheimlich stolz darauf, fünf Jahre lang Stallgefährte von Valtteri" gewesen zu sein. Nachsatz: "Was dich für mich wirklich auszeichnet, ist der Mensch, der du bist."

