Valtteri Bottas lobt Updates: "Konnte einen Unterschied spüren"

Valtteri Bottas lobt das neue Upgrade, das Alfa Romeo mit zum Formel-1-Rennen nach Monaco gebracht hat. Der Schweizer Rennstall hat seinen C43 umfangreich verbessert und vor allem die Heckpartie mit Aufhängung, Heckflügel, Beam-Wing und der Flaschenhals-Region bearbeitet. Das schien am Freitag im Fürstentum zu fruchten.

Noch ohne die Upgrades waren beide Alfa-Romeo-Piloten im ersten Training nicht in den Top 10 gelandet, doch am Nachmittag konnte sich Bottas auf Position acht (+0,588 Sekunden) verbessern. "Es war ein guter, produktiver Tag, den wir brauchten, um endlich unsere neuen Upgrades zu testen", sagt der Finne.

Auch wenn Monaco nicht unbedingt die beste Strecke für Updates ist, sagt er, dass er den Unterschied habe spüren können - "und zwar einen positiven", wie er betont, "auch wenn wir noch einige Arbeit vor uns haben, um das Paket zu verfeinern und das Beste daraus zu machen."

Trotzdem ist es für ihn schon einmal "vielversprechendes Zeichen, vor allem, weil das Feld so eng ist und eine kleine Verbesserung einen großen Unterschied machen kann."

Teamkollege Guanyu Zhou, der am Nachmittag auf Platz 13 (+0,892) gelandet war, spricht ebenfalls von einem "vielversprechenden Tag". Zwar habe er im ersten Training Probleme gehabt, in einen Rhythmus zu kommen, "aber das spätere Training war ein Schritt nach vorne für uns".

Auch er sieht positive erste Eindrücke vom Upgrade-Paket, sagt aber: "Ich habe das Gefühl, dass es sowohl für mich als auch für das Auto noch etwas Spielraum gibt, um uns weiter zu verbessern und für morgen bereit zu sein. Wir scheinen in der Lage zu sein, dort weiterzumachen, wo wir in Miami aufgehört haben, und ich freue mich auf das Qualifying."

Alunni Bravi: Müssen Risiko mit Update gehen

Miami war für das Team ein guter Schritt nach vorne. Zwar blieb man am Ende erneut punktelos, dennoch konnte Bottas mit dem ersten Q3-Einzug des Jahres zeigen, dass der Speed im C43 durchaus vorhanden ist. "Das erste Q3 der Saison war wichtig, auch für die Motivation des Teams", weiß Teamchef Alessandro Alunni Bravi.

"Aber wir haben auch viel über das Verständnis des Autos gelernt", betont er. "Aber natürlich können wir nicht auf ein einzelnes Rennen schauen. Wir müssen bei jedem Rennen einen besseren Job abliefern. Wir müssen Fortschritte machen, denn die anderen warten nicht, und es wird ein Kampf bis zum letzten Grand Prix sein."

"Und das wird von der Fähigkeit abhängen, Upgrades zu bringen und das Auto schnell weiterzuentwickeln", so Alunni Bravi.

Deswegen hat man sich auch entschieden, das Upgrade, das eigentlich für Imola geplant war, jetzt in Monaco zu bringen. "Wenn du aufholen musst, dann musst du ein Risiko eingehen", begründet der Teamchef.

"Wir wissen, dass wir das neue Paket erst in Barcelona voll einschätzen können, aber wir müssen anfangen zu schauen, ob die Korrelation zwischen Windkanal und Strecke stimmt und ob die erwartete Richtung die wichtige ist", sagt er. "Das wird ein erster Schritt, und in Barcelona werden wir hoffentlich das ganze Paket entdecken."

Alfa will das Auto besser verstehen

Aktuell liegt Alfa Romeo mit sechs Punkten nur auf Position acht der Meisterschaft. Alunni Bravi spricht über "Aufs und Abs", die jedes Team im Feld habe. Sein Team habe vor allem Probleme zu verstehen, wie man die neuen Reifen in das richtige Fenster bekommt.

"Aber natürlich lernen wir mit jedem Rennen ein bisschen mehr, und ich denke, dass es gegen Ende der Saison eine Annäherung in Bezug auf die Leistung geben wird", sagt er, "aber in der Meisterschaft wird es sehr eng zugehen, vor allem in dem Feld, in dem wir uns befinden."

"Natürlich haben wir jetzt im letzten Rennen gesehen, dass Alpine einen Schritt gemacht hat. Wir werden versuchen, hier und in Barcelona den gleichen Schritt zu machen, aber das wird nicht das Ende unseres Kampfes sein."

