Valtteri Bottas macht sich Sorgen: Kann sein, dass ich 2025 nicht mehr dabei bin

Wer sitzt 2025 im Sauber-Cockpit? Auch vor dem Großen Preis der USA an diesem Wochenende in Austin (Texas) ist die Fahrerfrage für das kommende Jahr noch ungeklärt. Das scheint auch Valtteri Bottas, der eigentlich als heißer Kandidat gilt, zunehmend zu beschäftigen - und vor allem zu verunsichern!

"Ich hatte gesagt, dass ich hoffe, dass bis Austin alles geklärt ist, aber ich warte immer noch auf die endgültigen Entscheidungen", so Bottas, der sich offenbar nicht erklären kann, warum er noch keinen Vertrag für das kommende Jahr in der Tasche hat. "Ich denke, diese Frage sollte eher Mattia [Binotto, Teamchef] beantworten als ich."

"Es liegt nicht in meiner Hand", sagt der Finne, der "im Moment nichts tun" kann, außer selbst abzuwarten. "Ich versuche natürlich, diese Woche mein Bestes zu geben und hoffe, dass das die Stimmung hebt. Das ist der Stand der Dinge. Wir waren jede Woche in Kontakt. Ich kenne die Bedingungen, auf die ich mich einlasse, und warte nur auf grünes Licht."

Bottas: "Gibt Risiko, kein Cockpit zu haben"

Wie lange die Entscheidung dauern wird, konnte der Sauber-Pilot am Donnerstag vor dem USA-GP nicht sagen. "Vor einem Monat hieß es, so schnell wie möglich", erinnert Bottas, der "hoffentlich bald" eine Antwort für seine Zukunft in der Formel 1 erhält. "Natürlich wird es auch von meiner Seite irgendwann eine Deadline geben."

Die große Frage: Wer sitzt 2025 im Sauber-Cockpit? Foto: Motorsport Images

Wenn sich der 240-fache GP-Starter außerhalb der Formel 1 umsehen oder eine andere Rolle in der Königsklasse übernehmen möchte, sollte er sich in den kommenden Wochen entscheiden. "Bald ist Weihnachten, und dann ist nirgendwo mehr etwas frei", mahnt der sonst so entspannte Finne zur Eile.

Bei Bottas, der seit 2013 in der Formel 1 fährt und bisher zehn Grand-Prix-Siege feierte, macht sich deshalb auch die Sorge breit, im kommenden Jahr kein Cockpit mehr zu haben. "In der Situation, in der ich mich jetzt befinde, mit nur einem freien Platz, besteht natürlich ein Risiko", gibt der 35-Jährige ehrlich zu.

Geld "sollte nicht das Problem sein"

Dass es an ihm selbst liegen könnte, weil er zum Beispiel zu viel Geld fordert, schließt Bottas allerdings aus, denn "das sollte kein Thema sein. Ich denke, die Bedingungen, über die wir sprechen, sind so, wie sie sein sollten, und ich denke, Audi sollte das Budget haben, zumindest sagt man das so. Ich denke also nicht, dass das ein Problem sein sollte."

Immerhin habe er "bereits eine gute Beziehung zu Mattia aufgebaut" und sowohl über seine Zukunft als auch über die Planungen für 2025 gesprochen. "Ich bin bisher in alles eingeweiht worden", verrät der aktuelle Sauber-Pilot, der allerdings auch weiß, dass Sauber/Audi für 2025 noch andere Optionen hat.

"Ich liebe die Formel 1 und ich will in der Formel 1 fahren. Es ist natürlich eine etwas seltsame Situation, aber so ist es nun einmal", erklärt Bottas, der in den vergangenen drei Wochen "viel Zeit hatte, über verschiedene Dinge nachzudenken, aber immer positiv gestimmt ist".

Valtteri Bottas "bleibt positiv gestimmt"

"Ich werde positiv bleiben", sagt der Finne, der nach eigener Aussage nicht viel mehr tun kann, als auf der Strecke Leistung zu bringen und weiter mit dem Team am Erfolg zu arbeiten. Das sei allerdings nicht einfach, denn "wenn man das Auto nicht hat, ist es wirklich schwierig, zu zeigen, was man kann".

"Und auch die Leute, die Entscheidungen treffen, schauen eher auf die Ergebnisse", befürchtet der 35-Jährige. "Es ist im Moment nicht einfach, zu glänzen, aber ich muss Mattia einfach vertrauen. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass er weiß, was er von mir bekommt."

"Ich fühle und glaube, dass ich dieses Cockpit haben sollte und dass es das Beste für das Team ist", gibt sich Bottas vor dem Grand Prix in Austin optimistisch. Kritik wie zuletzt von Helmut Marko und Marc Surer lässt ihn kalt. "Ich bin positiv gestimmt."