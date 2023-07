Valtteri Bottas: Schaden am Auto hat halbe Sekunde pro Runde gekostet

Für Valtteri Bottas war der Grand Prix von Österreich in Spielberg gelaufen, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte. Der Alfa-Romeo-Pilot überfuhr in der ersten Runde Trümmerteile, die von Yuki Tsunodas AlphaTauri stammten, und zog sich dabei einen Schaden am Auto zu, der ihn zurückwarf.

"Ich denke, es war der Frontflügel, etwas in der Endplatte. Ich konnte es selbst nicht sehen. Aber ich habe das Untersteuern gespürt und im ersten Stint zu viel Zeit verloren. Es war ziemlich unmöglich, das danach wieder aufzuholen, da das Feld von der Pace her so eng beieinander lag", erklärt Bottas sein Handicap.

Auf die Frage, wie viel Zeit ihn der Schaden wirklich gekostet habe, antwortet der Finne: "Ich würde sagen, es fühlte sich an wie eine halbe Sekunde pro Runde. Dann hast du natürlich mehr Reifenverschleiß durch das permanente Untersteuern. Also ja, die Vorderreifen wurden ziemlich hart beansprucht."

So reichte es am Ende nur für den 15. Platz. Trotzdem erkennt Bottas in Spielberg auch Fortschritte: "Zumindest im Trockenen war es etwas besser als im Nassen, aber insgesamt fehlte uns hier im Vergleich zur letzten Veranstaltung ein wenig die Pace."

Für Silverstone hat Alfa Romeo ein Upgrade in der Pipeline, das das Team laut Bottas "definitiv" braucht. "Es scheint, als hätten einige Teams am Wochenende ein paar Schritte gemacht, und wir haben offensichtlich nichts Neues mitgebracht."

"Das ist so ein schmaler Grat, dass man dann einfach ins Hintertreffen gerät. Wir brauchen also definitiv diese Upgrades, und bald sogar noch mehr", blickt der 33-Jährige voraus.

Angesprochen auf die vielen Tracklimits-Strafen in Spielberg, von denen er selbst verschont blieb, sagt Bottas: "Ich glaube, im Qualifying wurde mir eine Runde gestrichen. Aber wenn man wirklich am Limit fährt, ist es nicht einfach, aus dem Auto heraus zu erkennen, ob man wirklich auf der Linie ist oder nicht."

"Deshalb denke ich, dass es ein hartes Limit geben muss, egal ob es etwas Rutschigeres wie Kustenrasen oder ein Schotterstreifen oder so etwas ist. Das wäre die Lösung." Bereits für diese Jahr hatte die FIA angeregt, kleine Kiesbetten in den letzten beiden Kurven zu installieren. Für 2024 werden Änderungen erwartet.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.