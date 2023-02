Valtteri Bottas: So bringt er Mercedes-Erfahrung bei Alfa Romeo ein

Audio-Player laden

Valtteri Bottas geht 2023 in seine elfte Saison in der Formel 1 und hat in dieser Zeit viel gesehen und erlebt. Nicht zuletzt in seinen fünf Jahren bei Seriensieger Mercedes hat der Finne wertvolle Erfahrungen gesammelt, von denen nun Alfa Romeo profitiert.

Dazu gehört unter anderem die Arbeit im Simulator, wie Bottas selbst anmerkt: "Das war [bei Mercedes] ein ziemlich guter Maßstab. Und wir konnten den Simulator hier ziemlich stark weiterentwickeln." Damit hatte Alfa Romeo zuhause in Hinwil ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem man den C43 wesentlich besser entwickeln konnte.

Der 33-jährige Bottas gibt sich zuversichtlich: "Zumindest im Simulator ist es ein viel kompletteres Paket, das uns hoffentlich auch viel mehr Möglichkeiten für die Abstimmung auf verschiedenen Strecken eröffnet. Es ist ein stark verfeinertes Auto im Vergleich zum vergangenen Jahr, das hoffentlich auch zuverlässiger ist."

Simulator, Planung: Valtteri Bottas hilft in vielen Bereichen

Doch ob sich die Eindrücke am Computer mit denen auf der Rennstrecke decken, bleibt abzuwarten. Erste Aufschlüsse geben Alfa Romeo die Testfahrten in Bahrain vom 23. bis 25. Februar. Eine Woche später findet in Sachir der Saisonauftakt zur Formel 1 2023 statt.

Auch am Rennwochenende kann die Mannschaft auf die Erfahrung von Bottas zählen. "Für das erste Jahr [kann ich] sicherlich technisch gesehen einiges aus meinem vorherigen Team [einbringen]. Ich habe die Erfahrung aus früheren Teams, wie sie geführt werden, zum Beispiel in Bezug auf die Zeitpläne am Wochenende und solche Dinge", sagt der Finne.

"Und ich habe wirklich versucht, die Leute zu motivieren und immer nach mehr zu fragen." Schnell kamen Bottas und das Alfa-Romeo-Team so einem Balanceproblem am Vorgänger C42 auf die Schliche. "Bei der Entwicklung des neuen Autos haben wir dann natürlich einige dieser Faktoren berücksichtigt", hält der Finne fest.

Valtteri Bottas hat in seiner Formel-1-Karriere bislang 200 Grands Prix bestritten und kann auf zehn Rennsiege in der Königsklasse zurückblicken, allesamt eingefahren in Diensten von Mercedes. Der letzte Erfolg gelang Bottas 2021 in der Türkei. 2019 und 2020 wurde er Vizeweltmeister hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.