Gin nach Familienrezept: Bottas und Freundin machen in Schnaps

Nachdem Daniel Ricciardo vor Kurzem mit einem eigenen Weindekanter in Form eines Rennschuhs für Aufsehen sorgte, geht sein Formel-1-Kollege Valtteri Bottas noch einen Schritt weiter und bringt seinen eigenen Gin auf den Markt.

Mit Freundin Tiffany Cromwell, ihres Zeichens Radrennfahrerin, hat er die Marke Oath Gin gegründet. "Wir wollten gemeinsam einen Premium-Gin kreieren, der das Erbe unserer Familien aus Australien und Finnland verkörpert", erklärt Cromwell.

Die Spirituose liegt ein spezielles Familienrezept zugrunde. "Die Idee für die einzigartige Rezeptur wurde vom Hafer auf den Feldern von Bottas' Familie in Finnland und den berühmten Äpfeln aus Adelaide in der Nähe von Tiffanys Heimatstadt Stirling in Australien inspiriert", heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Hergestellt wird der Gin im Verfahren der Vakuumdestillation, "um zu verhindern, dass der Hafer bei hohen Temperaturen verbrennt". Sein Charakter sei blumig, würzig und fruchtig.

"Er hat eine ausgeprägte Basisnote aus Hafer, die dem Gin nicht nur einen einzigartigen Geschmack, sondern auch Charakter und eine gewisse Weichheit verleiht", erklärt Bottas. Im Netz kostet die Spirituose knapp 40 Euro (0,5 Liter). In Barcelona wird es am Wochenende ein spezielles Oath Gin VIP-Event geben.

Mit Bildmaterial von Oath Gin.