Valtteri Bottas und Sauber: Mit "hohen Erwartungen" in die Saison 2024

"So ehrlich müssen wir sein: 2023 haben wir unsere eigenen Ziele verfehlt. Das müssen wir jetzt in den Griff kriegen. Wir müssen besser werden." Das sagt Sauber-Fahrer Valtteri Bottas bei der Vorstellung des neuen C44-Ferrari in London. Und der Finne gibt auch eine Begründung für seine Forderung: "Im dritten Jahr im Team müssen die Ziele hochgesteckt sein. Meine eigenen Erwartungen jedenfalls sind hoch."

Er erwarte von Sauber "einen guten Schritt nach vorne" und vor allem "gute Fortschritte im Vergleich zum vergangenen Jahr", so Bottas. Heißt: Sauber soll regelmäßiger für Top-10-Ergebnisse in Frage kommen als zuletzt. Denn 2023 sind Bottas und sein Sauber-Teamkollege Guanyu Zhou nur sechsmal überhaupt in die Punkteränge gefahren.

Weshalb Bottas glaubt, dass dieses Jahr alles anders wird? Er meint: "All die Änderungen im Team geben mir Vertrauen. Wir haben einiges an neuen Ressourcen in unterschiedlichen Abteilungen. Wir haben eine ganz neue Identität [als Team] und auch das Auto sieht anders aus, nicht nur äußerlich bei seiner Farbgebung." (Hier alle Bilder von der Präsentation des C44 abrufen!)

Das alles stimme ihn "zuversichtlich, dass wir einen anderen Weg einschlagen", sagt Bottas. Nachsatz: "Hoffentlich ist es der richtige."

Was Bottas über die neuen Sauber-Farben denkt

Zumindest rein äußerlich ist vieles anders bei Sauber 2024 als bei Alfa Romeo 2023. Am auffälligsten ist natürlich die Farbgebung mit Grün statt Rot und Weiß.

"Ich finde, der neue Look passt gut zur Neuaufstellung des Teams für die Zukunft", sagt Bottas. "Es sieht einfach anders aus. Und ich ziehe mit: Selbst meine Haare haben eine andere Farbe! All das zeigt die Einstellung, die wir jetzt haben: Änderungen können manchmal Positives bewirken."

Sauber C44 1 - 9 Foto: Sauber F1 Team Sauber C44 2 - 9 Foto: Sauber F1 Team Sauber C44 3 - 9 Foto: Sauber F1 Team Sauber C44 4 - 9 Foto: Sauber F1 Team Sauber C44 5 - 9 Foto: Sauber F1 Team Sauber C44 6 - 9 Foto: Sauber F1 Team Sauber C44 7 - 9 Foto: Sauber F1 Team Sauber C44 8 - 9 Foto: Sauber F1 Team Sauber C44 9 - 9 Foto: Sauber F1 Team

Frische Farben allein machen aber nicht schnell. Das ist Bottas bewusst. Das Aussehen sei zwar "wichtig", meint er, entscheidend aber sei unterm Strich nur die Leistung. "Wenn das Auto schnell ist und wir als Team gut abschneiden, spielt alles andere keine Rolle. Nur darum geht es uns", erklärt Bottas.

Zhou brennt auf Vergleich zur Konkurrenz

Laut Zhou hat Sauber schon frühzeitig in der Saison 2023 nur auf 2024 hingearbeitet, um die Trendwende zu schaffen. "Seit der Sommerpause haben wir viel Aufwand betrieben, um möglichst präzise zu verstehen, wo wir uns als Team steigern müssen", sagt Zhou.

"Jetzt ist es an der Zeit, alles auf einen Nenner und das Auto auf die Strecke zu bringen. Wir haben hohe Erwartungen, wissen aber wirklich erst, wo wir stehen, wenn wir gegen die anderen antreten. Darauf bin ich wirklich gespannt."

Das erste große Kräftemessen der Formel-1-Saison 2024 sind die traditionellen Wintertests in Bahrain. Schon eine Woche später geht es an gleicher Stelle ins erste Rennwochenende des Jahres.

Mit Bildmaterial von Sauber.