Valtteri Bottas: Verstehe Aufregung um die Startboxen nicht

Valtteri Bottas versteht die Aufregung um die Startboxen nicht und sagt, dass Formel-1-Fahrer in der Lage sein sollten, sich richtig für den Start aufzustellen. Die FIA hatte die Startboxen ab Melbourne um 20 Zentimeter verbreitert - zum zweiten Mal innerhalb von zwei Rennen. Hintergrund waren zwei Vorfälle rund um Esteban Ocon und Fernando Alonso zu Saisonbeginn.

Beide hatten in Bahrain respektive Saudi-Arabien Strafen aufgefasst, weil sie nicht ordnungsgemäß in der Startbox standen, sondern seitlich darüber hinaus positioniert waren. Sie machten die schlechte Sicht aus dem Auto heraus dafür verantwortlich und glauben, dass es trotz Verbreiterung der Box noch zu weiteren Strafen in dieser Saison kommen wird.

Alfa Romeos Valtteri Bottas kann die Vorgänge hingegen nicht ganz nachvollziehen: "Ich war ziemlich überrascht davon, was passiert ist, weil ich eigentlich kein Problem damit sehe", sagt der Finne.

"Wenn du in die Box fährst, dann ist die Sichtbarkeit mit den Autos durch das hohe Chassis und so vielleicht nicht so wie vor zehn Jahren, trotzdem solltest du noch sehen können, wo du hinfährst", findet er.

Zwar betont Bottas noch einmal, dass er persönlich kein Problem hat, "aber vielleicht liegt es an den unterschiedlichen Autos, die unterschiedliche Winglets und so haben".

Die Seitenkästen würden dabei keine große Rolle spielen, wie er auf Nachfrage sagt. "Ich habe das Gefühl, dass es eher um die Höhe des Chassis geht, und wenn man dann gewisse Winglets und auch Spiegel hat, dann kann es bei verschiedenen Autos auch unterschiedlich sein."

Ab dem Formel-1-Rennen im Albert Park in Melbourne an diesem Wochenende sind die Startboxen 2,70 Meter breit. In der vergangenen Saison waren es noch 2,30 Meter, bevor der Verband die Breite für 2023 schon auf 2,50 Meter angehoben hatte.

