Valtteri Bottas: Warum er 27 Kaffee in nur zwei Stunden trank

Für viele von uns kann der Tag nicht ohne eine Tasse Kaffee starten. Valtteri Bottas dürfte es da ähnlich gehen. Der scheidende Mercedes-Pilot - in der Formel-1-Saison 2022 wird er für Alfa Romeo fahren - ist bekennender Kaffee-Fan. Sein Ritual: Er trinkt vor jedem Qualifying und jedem Rennen einen Espresso.

Außerdem ist der 32-jährige Finne Mitbesitzer einer Rösterei. Er sitzt sozusagen an der Quelle. Man könnte Bottas also durchaus als Kaffee-Experten bezeichnen. Jüngst war er sogar Jurymitglied bei den finnischen Meisterschaften im Kaffeekochen.

"Ja, die finnischen Aeropress-Meisterschaften im Kaffeekochen fanden am vergangenen Wochenende in meiner Heimatstadt statt, wo ich herkomme", verriet Bottas am Medientag in Istanbul, wo die Formel 1 an diesem Wochenende gastiert.

"Und ja, ich bekam eine Einladung, einer der Preisrichter zu sein, und ich war einer der drei Preisrichter. Das war eine sehr schöne Erfahrung", schwärmt der 32-Jährige. "Natürlich habe ich schon einiges an Kaffee probiert, da ich zu einer Rösterei in Finnland gehöre, also kenne ich mich ein wenig mit Kaffee aus."

So viel wie in seiner Funktion als Juror dürfte aber selbst Bottas von dem Heißgetränk an nur einem Tag noch nicht getrunken haben. "In zwei Stunden habe ich mindestens 27 verschiedene Kaffeesorten probiert", verrät er. "Und ich habe sie nicht ausgespuckt. Es war also schön. Ich fühlte mich danach sehr energiegeladen."

