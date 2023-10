Valtteri Bottas: Warum es bei Alfa Romeo in Mexiko weiter vorwärts geht

Valtteri Bottas sagt, dass ihm im Qualifying zum Grand Prix von Mexiko 2023 die langsamen Kurven und die Höhenlage in Mexiko-Stadt im Vergleich zu anderen Teams entgegengekommen sind. Der Alfa-Romeo-Fahrer und sein Teamkollege Guanyu Zhou schafften es beide ins Q3 und qualifizierten sich als Neunter und Zehnter für das Rennen. Damit haben sie eine gute Ausgangsposition, um im engen Kampf zwischen vier Teams am hinteren Ende der Konstrukteurswertung entscheidende Punkte zu holen.

Bottas zeigte das ganze Wochenende über eine gute Pace und belegte im zweiten Freien Training am Freitag den vierten Platz. Die ersten beiden Teile des Qualifyings beendete er als Fünfter und Siebter. Mit dem letzten Run, der ihn auf den neunten Startplatz brachte, war der Finne allerdings nicht zufrieden.

"Ich denke, ich habe vor diesem Wochenende mehr erwartet als in Austin", sagt Bottas. "Und es scheint, als wären wir seit dem ersten Training das ganze Wochenende über in den Top 10 gewesen, was die Pace angeht. Deshalb ist es wirklich gut, beide Autos in Q3 zu haben."

"Der einzige kleine Wermutstropfen heute war, dass ich in meiner letzten Runde im letzten Sektor ein stehendes Rad hatte und dadurch ein bisschen Zeit verloren habe. Trotzdem nehmen wir dieses Ergebnis an, denn es erlaubt uns, um einige gute Punkte zu kämpfen."

Mexiko ist das beste Qualifying-Ergebnis für Alfa Romeo seit Ungarn, wo Zhou und Bottas von den Plätzen 5 und 7 starteten. Auf die Frage, warum das Auto in Mexiko so konkurrenzfähig ist, antwortet Bottas: "Ich denke, diese Strecke ist einfach die Art von langsamer Geschwindigkeit, die unserem Auto noch ein bisschen besser liegt."

"Außerdem ist der Luftwiderstand geringer, denn unser Auto generiert relativ viel Luftwiderstand. Hier ist der Luftwiderstand also offensichtlich geringer. Und ja, ich denke, wir konnten das Auto besser abstimmen als in Austin, weil es hier weniger holprig ist. Diese Dinge zusammengenommen sind die wichtigsten Faktoren."

Bottas räumt ein, dass das Team das Qualifyingergebnis in Punkte ummünzen muss, da der Kampf um die Plätze 7 bis 10 in der Konstrukteurs-WM sehr eng ist, zumal der AlphaTauri von Daniel Ricciardo sensationell als Vierter startet.

"Es ist wirklich wichtig, dass wir die Williams hinter uns haben. Wenn wir ein paar Punkte gegen sie holen könnten, wäre das wirklich gut", sagt er. "Und natürlich versuchen wir, Daniel zu erwischen, denn er ist in einer guten Position. Also ja, das wird ein interessanter Tag morgen. Die Startaufstellung ist interessant. Ich freue mich also darauf."

