Vandoorne und Drugovich: McLaren teilt sich F1-Reservisten mit Aston Martin

Audio-Player laden

Neben Mick Schumacher wird McLaren in der neuen Formel-1-Saison auf zwei weitere Ersatzpiloten zurückgreifen können. Das Team hat bekannt gegeben, dass es die beiden Aston-Martin-Reservisten Stoffel Vandoorne und Felipe Drugovich auch in seinen Reservepool für 2023 aufnimmt.

Dazu haben sich McLaren und Aston Martin, beides Motorenpartner von Mercedes, auf einen Deal geeinigt, der vorsieht, dass Vandoorne und Drugovich dem Team aus Woking zur Verfügung gestellt werden, falls es einen Ersatz für die diesjährigen Stammfahrer Lando Norris und Oscar Piastri benötigen sollte.

Der Vertrag deckt den Großteil der Formel-1-Saison 2023 ab, vom Start Anfang März in Bahrain bis zur 15. Runde, dem Grand Prix von Italien am ersten Septemberwochenende.

"Aston Martin hat zugestimmt, dass McLaren Zugang zu unseren Reservefahrern Felipe Drugovich und Stoffel Vandoorne hat, falls sie für die ersten 15 Rennen des Jahres 2023 benötigt werden", teilte Aston Martin in den sozialen Medien mit, während McLaren eine ähnlich lautende Erklärung veröffentlichte.

Vandoorne und Drugovich gehören zu einem Pool, zu dem auch Mercedes-Reservefahrer Mick Schumacher zählt. Der Deutsche schloss sich dem Team in Brackley als dritter Fahrer an, nachdem er seinen Platz bei Haas an Nico Hülkenberg verloren hatte.

McLaren wird auf die drei Fahrer je nach ihren regulären Aufgaben zugreifen können. Vandoorne, der nach seinem letztjährigen Titelgewinn mit Mercedes in der Formel E nun für DS Penske fährt, wird diesen Verpflichtungen den Vorrang geben. Schumacher und Drugovich haben für 2023 keinen regulären Rennsitz.

Vandoorne ist ein ehemaliger McLaren-Schützling und fuhr in den Saisons 2017 und 2018 für das Team in der Formel 1. Nach zwei schwierigen Jahren an der Seite von Fernando Alonso, auf dem Tiefpunkt der Partnerschaft zwischen McLaren und Honda, wurde der Belgier zugunsten von Lando Norris entlassen.

Anschließend wurde er von Mercedes als Reservefahrer geholt und führte das noch junge Formel-E-Programm des Herstellers an. Er verließ diese Rolle, als Mercedes nach zwei aufeinanderfolgenden Titelgewinnen aus der Elektroserie ausstieg.

Drugovich erhielt den Reservesitz bei Aston Martin, nachdem er keinen Platz in der Formel 1 erhalten hatte, und das trotz Titelgewinns in der Formel 2. 2022 war sein drittes Jahr in der Serie, in dem er mit fünf Siegen und vier Poles den Titel holte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.