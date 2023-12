Vasseur: "Aggressivere" Mentalität bei Ferrari der größte Fortschritt 2023

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist der Meinung, dass die aggressivere Herangehensweise des Formel-1-Rennstalls 2023 die größten Fortschritte gebracht hat. Für ihn war es die erste Saison in Maranello, nachdem er erst im vergangenen Winter zu Ferrari gestoßen war, um Mattia Binotto zu ersetzen.

Seine Umstrukturierung kam zu spät, um einen signifikanten Einfluss auf das Auto für 2023 zu haben. Trotz großer Updates am SF-23 erreichte das Auto bald sein Leistungslimit, was zum Teil auch am Design des Chassis lag.

Deshalb glaubt Vasseur, dass mehr als die Upgrades eine neue Einstellung das Team vorangebracht habe. Denn während die Scuderia zuweilen unter dem Ruf litt, eine systematische Angst vor dem Scheitern zu haben, führte Vasseur in Maranello eine risikofreudigere und aggressivere Herangehensweise ein.

"Wenn man in dieser Gruppe ankommt, muss man verstehen, wie die Gruppe arbeitet, bevor man irgendeine Maßnahme oder Entscheidung trifft", erklärt der Teamchef.

"Das Hauptthema für uns und die größte Verbesserung, die wir in dieser Saison erreicht haben, war mehr die Herangehensweise und die Mentalität. Wir sind mehr Risiko eingegangen, wir waren etwas aggressiver und das hat eine Rolle gespielt."

"Wir müssen ehrgeizig sein und dürfen keine Angst vor einem Zwischenfall oder Ähnlichem haben, und ich denke, wir haben einen Schritt in diese Richtung gemacht."

Laut Vasseur hatten diese Fortschritte eine große Auswirkung, da das Starterfeld 2023 so eng war, dass ein paar Zehntel einen großen Unterschied machen konnten. Am Ende unterlag Ferrari im Kampf um WM-Platz zwei nur knapp Mercedes.

"Wir haben in Japan ein Upgrade vorgenommen, aber es war kein großes. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir den Schritt im letzten Drittel der Saison eher auf der Strecke gemacht haben, viel mehr als bei der Entwicklung des Autos."

"Im letzten Teil der Saison waren wir viel aggressiver. Und das ist eine Frage von Zehnteln. Man macht hier und dort 0,020 Sekunden gut und am Ende ist es ein Zehntel."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.