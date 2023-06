Vasseur: Fehlende Konstanz gibt Ferrari Rätsel auf

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gibt zu, dass das Team aus Maranello nicht weiß, wie es die Probleme mit der Konstanz des SF-23 in den Griff bekommen soll. Zwar ist das Auto regelmäßig über eine Runde schnell. In den Rennen bereitet es aber weiterhin Probleme, da es sich von Stint zu Stint unterschiedlich verhält.

So qualifizierte sich Carlos Sainz in Barcelona zwar als Zweiter, rutschte bis zur Zielankunft jedoch auf den fünften Platz ab, während Charles Leclerc nach seinen Problemen im Qualifying von der Boxengasse aus nicht über Platz elf hinauskam.

"Ich denke, das Hauptproblem für uns ist nicht das Potenzial auf der einen Runde oder eine bestimmte Art von Kurve", sagt Teamchef Vasseur. "Das Hauptproblem ist die Konstanz."

"Charles' Auto zum Beispiel war im ersten und dritten Stint mit der gleichen Reifenmischung unterwegs. Beim ersten war die Balance nicht in Ordnung und beim letzten war sie okay. Und Carlos fuhr einen guten ersten Stint, einen guten letzten Stint, und in der Mitte verlor er 15 oder 20 Sekunden auf die Konkurrenz."

Vasseur betont: "Wir haben jetzt 1000 Leute, die sich darauf konzentrieren. Es ist sehr schwierig, es zu verstehen und zu beheben, denn es ist nicht immer gleich, nicht immer dasselbe Problem." Am Reifenabbau habe es in Barcelona nicht gelegen.

Reifenabbau und Dirty Air nicht das Hauptproblem

"Ich glaube nicht, dass es am Reifenabbau lag. Das war nicht das Hauptproblem. Carlos konnte in den letzten Runden eine ordentliche Pace fahren. Das bedeutet, dass es nicht daran liegt, dass wir den Reifen verbrennen." Auch die Behauptung, dass das Auto in verwirbelter Luft mehr leidet, weist Vasseur zurück.

"Es stimmt, dass man im Quali in sauberer Luft fährt und im Rennen zum Beispiel nicht. Das könnte eine Option sein", sagt er, "aber wenn man sich den zweiten Stint von Carlos anschaut, war er auch in freier Luft unterwegs, und das war eine Katastrophe."

"Ich denke, dass wir etwas konstanter sind als zu einem früheren Zeitpunkt. Das Problem liegt nicht so sehr beim Chassis, sondern eher von Stint zu Stint. Wir hatten auch Stints in freier Luft, die sehr schwierig waren, wie der zweite von Carlos."

Vasseur: Fahrer haben das Beste daraus gemacht

Trotz des schwierigen Rennens in Barcelona lobt Vasseur seine Fahrer für die Arbeit, die sie unter Umständen geleistet haben. "Ich denke, Carlos hat das Beste aus dem gemacht, was er an diesem Wochenende hatte. Er hatte ein sehr starkes Quali, er war im freien Training, FT1, FT2 und FT3 immer gut dabei."

"In Q1, Q2 und Q3 hat er einen sehr guten Job gemacht. Wir haben für heute auch die Strategie gewählt, zwei Sätze harter Reifen zu verwenden. Das bedeutete, dass man das gesamte Quali mit einem Satz weicher Reifen weniger als andere absolvieren musste, und selbst damit konnte er in der ersten Reihe stehen.

"Und ich denke, er hat das ganze Wochenende über sehr gute Arbeit geleistet und keine Fehler gemacht. Er hat mit dem Paket, das er hatte, das Beste gemacht", bekräftigt Vasseur.

"Charles hatte einen sehr guten Start ins Wochenende. Q1 war sehr schwierig, weil er sich über die Linkskurven beschwerte. Ehrlich gesagt haben wir in den Daten nichts gefunden, aber wir haben das Auto nicht untersucht, weil wir die Entscheidung treffen mussten, alles zu ändern. Wir werden das nächste Woche untersuchen."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.