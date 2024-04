Vasseur: Ferrari für Suzuka besser gewappnet als 2023

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur glaubt, dass die Scuderia in dieser Saison deutlich besser in Suzuka aussehen sollte, als es noch im letzten Jahr der Fall war. Nach dem Doppelsieg in Australien reist Ferrari mit gerade einmal vier Punkten Rückstand in beiden WM-Wertungen auf Red Bull ins Land der aufgehenden Sonne, wo man in den letzten Jahren aber immer wieder Probleme hatte.

"Letztes Jahr haben wir [in Japan] nicht sehr gut abgeschnitten, aber in diesen Kurven, den Hochgeschwindigkeitskurven, sind wir in besserer Form als vor einem Jahr", ist sich der Ferrari-Teamchef sicher. "Wenn man sich die ersten drei Veranstaltungen anschaut, war es sehr, sehr eng, wir sprechen von einer oder zwei Zehntelsekunden pro Runde. Das bedeutet, dass alles offen ist."

Kann Ferrari also auch in Suzuka eine echte Gefahr für Red Bull werden? Vasseur weicht aus: "Ich bin überzeugt, dass Red Bull in Japan sehr stark sein wird. Es wird schwierig, aber es ist alles offen. Ich denke, dass die Tatsache, dass wir das letzte Rennen gewonnen haben, eine gute Motivation für alle im Team ist, für Carlos, weil es ein sehr guter Start in die Saison ist, und für Charles, weil er zurückkommen möchte."

Japan und China bringen Klarheit: Wie gut ist der SF-24?

Auf dem Papier ist der Hochgeschwindigkeitskurs in Japan allerdings eine absolute Red-Bull-Strecke. Die schnellen Kurven in Verbindung mit dem rauen Asphalt und harten Reifenmischungen haben bereits in den letzten beiden Jahren für klare Siege von Max Verstappen gesorgt, während Ferrari in schnellen Kurven sowie unter starkem Wind eher Probleme hatte.

Das vierte Rennen der Saison 2024 wird somit zum Härtetest für das italienische Team werden, um zu sehen, wie gut man die Schwierigkeiten aus den vergangenen Jahren wirklich in den Griff bekommen hat. "Bis jetzt ist es ziemlich gut gelaufen und wir haben im Vergleich zum letzten Jahr einen Schritt nach vorne gemacht", bekräftigt Vasseur.

"Melbourne war wahrscheinlich das beste Rennen, aber insgesamt liefen die ersten beiden Veranstaltungen auch sehr gut. Wir waren nicht weit von den Red Bull entfernt. Wir haben vier Podiumsplätze bei drei Veranstaltungen erreicht, einen Sieg und dann sogar einen Doppelsieg. Das ist ein guter Start in die Saison."

"Es ist sehr, sehr eng", so Vasseur über das Führungsfeld. "Wenn man sich McLaren hinter uns anschaut, dann Aston und Mercedes, alle sind sehr, sehr eng beieinander. Und jedes Wochenende müssen wir bei Null anfangen und immer weiter pushen. Das ist die DNA des Sports. Es ist ein großartiges Gefühl, irgendwo anzukommen und das Gefühl zu haben, dass man das Rennen gewinnen kann, und ich denke, das trifft auf einige Teams zu."

