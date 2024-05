Vasseur: Folgt auf Mercedes-Neuzugänge jetzt auch noch Newey?

Nachdem Adrian Newey zugegeben hat, dass er wahrscheinlich bei einem anderen Formel-1-Team noch einmal anheuern wird, sind die Gerüchte, dass sich letzte Kapitel seiner glanzvollen Karriere bei Ferrari abspielen könnte, wieder hochgekocht.

Teamchef Fred Vasseur bewahrt über den Stand der Gespräche zwar Stillschweigen. Vor dem Grand Prix in Imola gab er jedoch einen kleinen Einblick in seine Gedanken.

Denn auch wenn der Versuch, Newey zu verpflichten, noch nicht abgeschlossen ist und es noch Monate dauern wird, bis alles geklärt ist, weiß Vasseur: Es wäre nachlässig, nicht zu versuchen, das größte Designtalent der Formel 1 für sich zu gewinnen.

Und so sehr er auch mit den Fortschritten zufrieden ist, die sein Team gemacht hat, um den Rückstand auf Red Bull aufzuholen, so ist das doch noch nicht genug. Trotzdem gibt sich Vasseur, angesprochen auf die anhaltenden Newey-Spekulationen, weiterhin bedeckt, wenngleich er dessen Klasse unterstreicht.

"Adrian, er hat einen Mega-Rekord. Er ist der erfolgreichste Ingenieur im Fahrerlager", sagt der Franzose. "Ich kenne mich mit Statistiken nicht aus, aber ich würde sagen, dass es wahrscheinlich so ist. Aber ich habe dazu keinen Kommentar abzugeben."

Auskunftsfreudiger ist der Ferrari-Teamchef, wenn es um seine Vision für die Scuderia geht. "Wir sprechen über das Langfristige und das Kurzfristige, aber wir befinden uns in einer Phase der Saison, in der das Kurzfristige entscheidend ist", sagt er.

Vasseur sieht Red Bull immer noch voraus

"Wir machen Druck wie verrückt. Ich vertraue den Jungs, die wir im Team haben, aber die Zukunft wird die Zukunft sein. Heute ist es die Aufgabe von Ferrari, sich Schritt für Schritt zu verbessern, Schritt für Schritt. Und ich vertraue den Leuten, die wir in der Firma haben, dass sie einen guten Job machen."

"Wenn man den Stand von vor einem Jahr mit dem von Anfang Mai vergleicht, was wahrscheinlich in Miami war, waren wir eine Sekunde zurück. Und letzte Woche in Miami lagen wir 0,1 bis 0,15 Sekunden zurück. Das bedeutet, dass wir einen großen Schritt nach vorn gemacht haben", analysiert er den Fortschritt.

"Wir müssen weiter Hundertstel für Hundertstel gutmachen. Und wir müssen uns auf die Tatsache konzentrieren, dass es niemals fünf Zehntel sein werden. Das wäre ein Fehler. Wenn wir kompensieren und aufholen, dann Hundertstel für Hundertstel. Wir dürfen nicht der Vorstellung verfallen, dass es eine Wunderwaffe gibt."

Ferrari kauft bei Mercedes Mitarbeiter ein

Während Neweys Zukunft noch unklar ist, hat Ferrari kürzlich bestätigt, dass man zwei hochrangige Mitarbeiter von Mercedes übernommen hat: Loic Serra und Jerome D'Ambrosio. Letzterer kommt als stellvertretender Teamchef - eine Rolle, auf die vielleicht auch andere in Maranello ein Auge geworfen haben.

Über die Pläne für D'Ambrosio sagt Vasseur: "Er ersetzt niemanden, er ist nur eine Bereicherung für das Team. Wir werden die Position aufteilen, und er wird mich unterstützen. Er wird mir bei Gelegenheit in den Hintern treten. Und das brauche ich auch."

"Ich denke, er hat eine riesige Erfahrung im Motorsport, vom Management, vom Fahren, einfach von allem. Und er wird für die Zukunft ein guter Aktivposten für uns sein."

Bereits als Vasseur Anfang des Jahres Lewis Hamilton unter Vertrag nahm, musste er ein unangenehmes Gespräch mit seinem Freund und Mercedes-Teamchef Toto Wolff führen. Das sei diesmal nicht anders gewesen, auch wenn Vasseur sagt, daas der Vertrag mit Serra schon vor langer Zeit abgeschlossen worden sei.

"Ich glaube, Loic war wahrscheinlich vor Lewis dran, ich weiß es nicht mehr genau",verrät der Ferrari-Teamchef. "Aber das gehört zum Leben eines Teams. Wir sind 1.500 Leute und es gibt eine gewisse Fluktuation. Die Leute gehen und kommen, und wir dürfen das nicht persönlich nehmen. Aber es ist nie einfach."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.