Vasseur fürchtet: Beim nächsten Mal ziehen alle bei Gelb durch!

Faktisch gesehen hat George Russell bei seiner schnellsten Runde in Q3 im Qualifying zum Formel-1-Rennen in Spielberg 2026 (hier live im Ticker verfolgen) alles richtig gemacht. Während Teamkollege Kimi Antonelli seine Runde nach dem Unfall von Max Verstappen abbrach, zog der Engländer durch und wurde mit der Poleposition belohnt.

Denn: Die Rennleitung zeigte an der Unfallstelle nur eine einfache gelbe Flagge. Das heißt: Ein Fahrer muss spürbar verzögern und auf alle Eventualitäten gefasst sein. Automatisch ungültig ist die Runde nur bei einer doppelten gelben Flagge. Russell ging früh genug vom Gas und war trotzdem schnell genug, um die Bestzeit zu fahren - somit hat er sportlich genau die richtige Entscheidung getroffen.

Die Frage, die sich nach dem Qualifying stellte, war eine andere: Hätte Russell überhaupt in der Position sein dürfen, eine schnelle Runde zu fahren und die Pole zu holen? Oder anders ausgedrückt: War eine einzelne gelbe Flagge an dieser Stelle genug?

"Ich bin ein wenig überrascht, dass sie nicht doppelt Gelb gezeigt haben", muss Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur gegenüber Sky einräumen. Selbst bei Mercedes war man nach dem Unfall davon ausgegangen, dass Russell und Antonelli keine Chance mehr haben würden, ihre Runde zu verbessern.

Denn: Der Unfall passierte in einer sehr schnellen Kurve und hinter einer Kuppe, sodass die Fahrer die Unfallstelle nicht einsehen können. Zudem schickte die Rennleitung nach Beendigung der Session sogar das Medical-Car zu Verstappen. "Dann kann man sich ja vorstellen, dass man doppelt Gelb braucht", findet Vasseur.

Vasseur: Beim nächsten Mal zieht jeder durch

Die FIA erklärt, dass das Standardverfahren befolgt wurde. In dem Moment, als die Streckenposten sahen, dass Verstappen die Kontrolle verlor, während er sich noch auf der Rennstrecke befand, wurde sofort eine einfache gelbe Flagge gezeigt.

Die Rennleitung nimmt sich dann etwas Zeit, um die Situation und die Gefahrenstufe zu bewerten - sobald das Auto tatsächlich in die Streckenbegrenzung eingeschlagen ist -, um zu entscheiden, ob die Situation auf doppelt Gelb hochgestuft werden muss.

Der Franzose betont, dass er nicht daran zweifelt, dass bei Russell und der Entscheidung, seine Runde gelten zu lassen, faktisch alles in Ordnung ist. "Der Punkt für mich ist lediglich, dass ich nicht verstehe, warum wir in diesem Fall kein doppelt Gelb haben", sagt er und hält das für einen gefährlichen Präzedenzfall.

"Wenn es im nächsten Qualifying einen Unfall gibt, wird jeder weiter pushen", fürchtet er. Damit könnte er durchaus recht haben, wenn man die Aussagen von Kimi Antonelli zugrunde legt. Denn während der erfahrenere Russell die Situation durchblickte, ging der Youngster vom Gas - und wurde dafür bestraft, weil er so nur von Rang vier aus ins Rennen gehen wird.

Verstappen: "Das ist verrückt!"

"Das hätte ich nicht machen sollen", gibt er im Nachhinein zu. "Das war mein Fehler." Denn der Italiener dachte, dass an dieser Stelle doppelte gelbe Flaggen sein würden. Und er findet, dass dort auch welche hätten sein sollen.

"Da stand definitiv ein Auto in einer schnellen Kurve in der Mauer. Ich weiß also nicht, warum sie in dieser Situation nicht sofort auf doppelt Gelb gegangen sind", sagt er. "Es ist eine extrem schnelle Kurve, und wenn man dort im selben Moment abfliegt, kann das sehr böse enden."

Zwar hätte man laut ihm nicht gleich Rot zeigen müssen, doppelt Gelb wäre aber schon angebracht gewesen: "Das ist definitiv etwas, das überprüft werden muss, besonders wenn es in einer Hochgeschwindigkeitskurve passiert", sagt er. "Wenn es eine langsame Kurve ist, kann einfach Gelb immer noch in Ordnung sein, aber in schnellen Kurven sollte sofort doppelt Gelb gezeigt werden."

"Wenn ich der Rennleiter wäre, würde ich da einen Double Yellow rausholen, weil diese Kurve mit knapp 300 km/h, 280 km/h am Kurveneingang gefahren wird", stimmt auch Sky-Experte Timo Glock zu. "So und wenn da nur nochmal was schief geht, lass es eine Flüssigkeit sein, die da ausläuft, Verstappen fliegt ab, der nächste kommt, weiß davon nichts, lenkt ein und fliegt genauso ab ..."

Auch Unfallverursacher Max Verstappen selbst zeigt sich verwundert, dass nach seinem Crash noch weitergefahren werden konnte: "Das ist ziemlich verrückt", meint der Niederländer.

Russell: Einfach Gelb war korrekt

Nur Profiteur George Russell, der als Präsident der Fahrervereinigung GPDA eigentlich großen Wert auf das Thema Sicherheit legt, sieht die Angelegenheit entspannt: "Ich habe das Auto nicht einmal gesehen, weil die Auslaufzone dort so weitläufig ist", winkt er ab. "Und ich denke, in diesem Fall war einfach Gelb korrekt."

Doppelt Gelb bedeutet für ihn nämlich eine unmittelbare Gefahr, die er in diesem Fall nicht gesehen hat.

"Und wenn man 100 Meter vor einer Kurve vom Gas geht oder bei einfach Gelb lupft, verliert man niemals die Kontrolle über das Auto", betont er. "Der einzige Grund, warum Verstappen dort so weit entfernt in der Mauer steckte, ist, weil er am Attackieren war und das Auto verloren hat. Von daher denke ich, dass das einfache Gelb richtig war."

"Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, um die Situation vollkommen unter Kontrolle zu haben. Und das ist eine ganz andere Geschichte als bei doppelt Gelb."