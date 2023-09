Vasseur: Max Verstappen hat seit zwei Jahren keinen Fehler gemacht

Fred Vasseur, Teamchef von Ferrari in der Formel 1, ist der Meinung, dass Max Verstappen seit zwei Jahren keinen einzigen Fehler mehr gemacht hat. Eine Leistung, die seiner Ansicht nach noch beeindruckender ist als die zehn aufeinanderfolgenden Grand-Prix-Siege des Red-Bull-Piloten.

Der zweifache Weltmeister Verstappen hat mit seinem zehnten Sieg in Folge seinen Red-Bull-Vorgänger Sebastian Vettel und Alberto Ascari endgültig hinter sich gelassen. Doch dieser Erfolg, der Anfang des Monats beim Grand Prix von Italien 2023 errungen wurde, ist laut Vasseur nicht so beeindruckend wie Verstappens Beständigkeit.

"Was beeindruckend ist, ist, dass [Red Bull] sicherlich immer eine mega Pace hatte. Von Monza bis Monaco kann man alle Aspekte der Strecke abdecken - sie waren leistungsfähig, und das ist beeindruckend", sagt Vasseur. "Das Beeindruckendste für mich ist aber, dass Max nicht nur die letzten zehn Rennen, sondern die letzten zwei Jahre für sich entscheiden konnte."

"Ich würde sagen, dass er nicht einen einzigen Fehler gemacht hat. Natürlich ist es einfacher, keine Fehler zu machen, wenn man einen Vorsprung auf die anderen hat und so weiter. Aber selbst unter diesen Umständen ist er in der Lage, die Situation sehr gut zu meistern."

Vasseur konzentrierte sich auf Monza, wo der als Zweiter gestartete Verstappen Carlos Sainz in der ersten Schikane unter Druck setzte, sodass dieser die Kurvenausfahrt des Ferrari-Piloten verzögerte und ihn überholen konnte.

"Er übte etwas Druck auf Carlos aus, aber nie zu viel", analysiert Vasseur. "Er ging kein Risiko ein und wusste, dass er einen Geschwindigkeitsunterschied hatte, und er war überzeugt, dass, wenn es im ersten Stint nicht möglich ist, es beim Boxenstopp möglich sein wird."

"Ich war nicht sehr zuversichtlich, was den Kampf mit Max nach Runde 10 anging, als ich sah, dass die Pace da war und sie keinen Abbau der Reifen hatten. Ich dachte, dass es ziemlich schwierig werden würde. Aber insgesamt denke ich, dass er in dieser Art von Rennen am beeindruckendsten war, weil er über zwei Saisons hinweg keinen einzigen Fehler gemacht hat. Das ist einfach mega."

Ferrari brachte für den Grand Prix von Italien neue Motoren und ein aggressives Paket mit geringem Luftwiderstand mit, um seine Hoffnungen auf einen Sieg gegen Red Bull zu maximieren. Sainz wurde Dritter und Charles Leclerc Vierter.

Auf die Frage, ob der RB19 geschlagen werden kann, sagt Vasseur: "Nach einem Wochenende wie diesem kann man sagen, dass wir nicht so weit weg sind. Vielleicht in Bezug auf die Pace während des Wochenendes, ein oder zwei Zehntel, nicht viel mehr, um an der Spitze zu bleiben. Aber es ist, wie es ist. Sie sind immer noch vorne, und beide machen an diesem Wochenende keine Fehler."

"Ich hatte erwartet, dass Max unter Druck gerät oder in einen Kampf verwickelt wird und einen Fehler macht, aber das war wieder nicht der Fall. Aber wir werden es wieder versuchen. Wir müssen ein bisschen mehr Leistung bringen, um an den beiden Red Bull dranzubleiben. Das wird der beste Weg sein, um zu kämpfen und sie vielleicht ein bisschen mehr unter Druck zu setzen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.