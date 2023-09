Vasseur schafft Klarheit: Dieser Mann ist der Technische Direktor bei Ferrari

Die Verwirrung darüber, wer die Position des Technischen Direktors bei Ferrari innehat, ist endgültig geklärt: "Alle Jungs, die am Chassis arbeiten, berichten am Ende an Enrico Cardile, und für mich ist Enrico der Technische Direktor", sagt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. "Ich weiß nicht, woher das Missverständnis kommt, denn auf dem Papier ist es glasklar."

Nach dem Abgang von Mattia Binotto war der Posten des Technischen Direktors für den Chassis-Bereich offen. Wenngleich bereits vermutet wurde, dass Cardile, der seit Anfang 2021 für das Chassis verantwortlich ist, die Leitung übernehmen würde, blieb die offizielle Bestätigung seitens Ferrari offenbar aus. Das Team bezeichnete ihn weiterhin als "Chassis-Chef", aber nicht als Technischen Direktor.

"Wenn man etwas hinzufügen möchte, ist er der Technische Direktor für die Chassis-Seite und wir haben parallel dazu Enrico Gualtieri, der als Technischer Direktor auf der Motorenseite agiert." Offenbar sorgte diese Aufteilung zuletzt für Verwirrung: "Ich hatte diese Frage letzte Woche in Zandvoort, als die Leute fragten, ob wir zwei technische Direktoren haben", verriet Vasseur.

Zwei Technische Direktoren nicht unüblich

Dabei macht Ferrari im Vergleich zur Konkurrenz keine Unterschiede, denn es ist "wie bei allen anderen F1-Teams" auch: "Sie haben einen technischen Direktor in Brackley, einen in Brixworth. Und es gibt einen in Viry-Chatillon und einen in Enstone", spielt der Ferrari-Teamchef auf die Konstellationen bei Mercedes und Alpine an.

"Man kann nicht ein und denselben Mann als Technischen Direktor für beide Seiten haben", bringt es Vasseur auf den Punkt und räumt damit sämtliche Unklarheiten aus dem Weg. "Und zumindest bei uns ist es ganz klar, dass wir Enrico Cardile als Technischen Direktor für das Chassis und Enrico Gualteri als Technischen Direktor für die Power-Unit haben."

Enrico Cardile ist als Technischer Direktor für das Chassis verantwortlich Foto: Motorsport Images

Derzeit ist Ferrari bemüht, sich auf personeller Ebene zu verstärken, um weitere Fortschritte zu machen. Vasseur betont jedoch, dass der Wunsch, mehr Personal zu finden, nicht damit zu tun habe, dass er die derzeitige technische Struktur für nicht richtig halte.

Vasseur: "Man muss sich immer verbessern!"

"Es ist nicht so, dass man schwach ist, und dass man etwas tun muss", sagt der Ferrari-Teamchef vor dem Heim-Grand-Prix in Monza. "Es ist die DNA des Wettbewerbs, dass man sich verbessern muss. Selbst, wenn das Team heute gewinnt, muss man die Einstellung haben, sich zu verbessern."

"Wenn man irgendwann aufhört, sich verbessern zu wollen, dann ist man tot", mahnt Vasseur. Daher sei es für Ferrari wichtig, neues Personal zu verpflichten: "Wir stellen ein, weil wir mit der Kostendeckelung noch einen Spielraum haben, und wir werden es richtig machen. Es ist ganz entscheidend für uns, diesen Schritt zu tun".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.