Veranstalter melden: Mexiko-Grand-Prix 2024 ist schon ausverkauft

Der Mexiko-Grand-Prix 2023 liegt gerade einmal wenige Wochen zurück, doch schon jetzt vermelden die örtlichen Veranstalter in Mexiko-Stadt: Das Rennwochenende in der Formel-1-Saison 2024 sei bereits "vollkommen ausverkauft". (Hier klicken: Jetzt Tickets für die Formel-1-Saison 2024 bestellen!)

Das dürfte ein Gesamtpublikum von rund 400.000 Vor-Ort-Fans bedeuten. So viele Zuschauer waren 2023 beim Mexiko-Grand-Prix über alle drei Fahrtage hinweg gezählt worden.

Wichtig zu wissen: Es handelt sich hierbei nicht um 400.000 individuelle Personen, sondern um die aufaddierten Anwesenden aller Veranstaltungstage. Sprich: Wer am Freitag, am Samstag und am Sonntag an die Rennstrecke kommt, geht dreimal in die Zuschauerstatistik ein. Das ist die übliche Zählweise bei Motorsport-Events, wie sie auch außerhalb der Formel 1 angewendet wird.

Positiver Zuschauertrend in Mexiko

Für Mexiko bedeuten die 400.000 Fans beim Rennwochenende 2023 eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr: 2022 hatten die Veranstalter ein Gesamtpublikum von rund 396.000 erreicht, nach knapp 372.000 in der Saison 2021.

Mit diesen Zahlen zählt das Formel-1-Rennen in Mexiko-Stadt zu den bestbesuchten Veranstaltungen im Rennkalender. Oder wie es die lokalen Ausrichter selbst formulieren: "Unser Grand Prix hat sich als einer der Besten etabliert und gilt als eine der besten Entertainment-Möglichkeiten in Mexiko. Wir wollen auch 2024 einen aufregenden Event für die mexikanischen Fans auf die Beine stellen."

Tatsächlich hat Mexiko von 2015 bis 2019 fünf Jahre in Folge die Auszeichnung "beste Veranstaltung des Jahres" von der Formel 1 verliehen bekommen.

In Deutschland erzielt der Mexiko-Grand-Prix seit Jahren rückläufige Fernseh-Quoten: Sky als Exklusivpartner der Formel 1 kam 2023 auf ein TV-Publikum von 501.000 Zusehenden, nach 578.000 (2022) und 700.000 (2021) in den Vorjahren. (Mehr dazu in unserer Quoten-Übersicht zur aktuellen Formel-1-Saison!)

