Verbesserte Zuverlässigkeit: Mercedes startet mit Motorenupdate in die Saison

Mercedes setzt bereits beim Saisonauftakt in Österreich ein Motorenupdate ein. Der Hersteller stattet auch die Kundenteams, Racing Point und Williams, schon am ersten Rennwochenende der Formel-1-Saison 2020 mit der überarbeiteten Spezifikation aus. Vor allem die Zuverlässigkeit soll mit dem Update verbessert worden sein.

In Brixworth, der Motorenschmiede von Mercedes, wurde bereits zwischen der zweiten Barcelona-Testwoche und dem ursprünglich ersten Rennen in Australien an der Antriebseinheit gefeilt. Aufgrund des Shutdowns musste die Fabrik zwar kurzfristig geschlossen werden, dennoch war genügend Zeit vorhanden, um das Update für Österreich startklar zu machen.

"Wir haben eine andere Spec als jene von Melbourne dabei, weil wir seither ein Zuverlässigkeitsupdate gemacht haben", erklärt ein Sprecher des Herstellers gegenüber 'Motorsport-Total.com'. Die Verbesserung sei das Produkt jener verfügbaren Zeit.

Ein wichtiger Schritt für Mercedes, da im Wintertest in Barcelona einige Unregelmäßigkeiten aufgetreten waren. Die Zuverlässigkeit einiger Antriebe ließ zu Wünschen übrig, sowohl das Werksteam als auch Williams mussten unplanmäßige Motorwechsel durchführen.

Die Achillesferse betraf vor allem Kühlprobleme der MGU-H-Einheit beim ersten Test. Dieses Manko konnte für die zweite Woche behoben werden. Allerdings kam es auch in den letzten drei Tagen zu zwei Defekten.

Für Australien wurden erste Änderungen vorgenommen, um die Standfestigkeit der Motoren zu gewährleisten. Dort wurden die Antriebe zwar versiegelt und waren bereit für ihren ersten Einsatz, jedoch kam es zu keiner einzigen Runde auf dem Albert Park. Daher zählte jener Motor auch nicht zum Kontingent - und Mercedes kann in Österreich mit dem Update noch einmal von Neuem starten.

