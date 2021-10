Vergleich im Video: Formel-1-Motorensound früher und heute!

Als im Jahr 2014 die Hybridära in der Formel 1 begann, war der Aufschrei bei vielen Fans groß. Der Sound der Motoren sei viel zu schwach und sei der Königsklasse nicht angemessen. Inzwischen haben sich die meisten Zuschauer allerdings an die aktuellen Antriebe gewöhnt.

In unserem Video vergleichen wir den Sound der V6-Hybridmotoren nicht nur mit den alten V8- und V10-Antrieben. Wir gehen auch noch weiter in die Geschichte der Formel 1 zurück und hören uns an, wie die Motoren in der ersten Turboära oder auch der legendäre V16 von BRM geklungen haben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.