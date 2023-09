Verkehrschaos im Monza-Qualifying: FIA ergreift Maßnahmen

Die FIA hat nach den Erfahrungen am Freitag zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um ein Verkehrschaos im Qualifying zum Grand Prix von Italien in Monza zu vermeiden, indem sie die Anwendung von Mindestrundenzeiten ausgeweitet hat.

Das Qualifying der Formel 1 und ihrer Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3 wurde in der Vergangenheit oft dadurch gestört, dass sich die Fahrer am Ende der Aufwärmrunden zurückfallen ließen, um freie Bahn für ihre schnellen Runden zu finden. Das hat bei den meisten Rennen zu großen Engpässen vor der letzten Kurve geführt, insbesondere bei den letzten Grands Prix in Österreich und Belgien.

Beim Formel-3-Qualifying am Freitag in Monza führte der Stau zu einer Kollision, die nach einer Berührung zwischen dem Rodin-Carlin-Piloten Ido Cohen und seinem Teamkollegen Ollie Gray mit der roten Flagge geahndet wurde, als sich das Feld im Verkehr staute.

Die FIA geht regelmäßig gegen zu langsam fahrende Fahrer vor, indem sie Mindestzeiten zwischen der zweiten und der ersten Safety-Car-Linie vorschreibt, die sich über die gesamte Strecke mit Ausnahme der Boxengasse erstreckt. In Monza hat die FIA diese Regel nun auf alle Runden ausgeweitet, also auch auf die Aufwärmrunden, um zu verhindern, dass der Verkehr aus dem Ruder läuft.

In einem Nachtrag zu den am Samstagmorgen veröffentlichten "Eventnotes" von FIA-Renndirektor Niels Wittich heißt es unter Artikel 4.2: "Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, kann jeder Fahrer, der während und nach dem Ende des Qualifyings auf JEDER Runde, einschließlich der In- und Out-Laps, mehr als 1:41 Minuten von der zweiten Safety-Car-Linie bis zur ersten Safety-Car-Linie benötigt, als unnötig langsam angesehen werden, es sei denn, die Rennleitung akzeptiert dies als außergewöhnliche Umstände."

"Um jeden Zweifel auszuschließen, ersetzt dies nicht Artikel 33.4 und Artikel 37.5 des Sportlichen Reglements der Formel 1, die für die gesamte Rennstrecke gelten. Die Vorfälle werden normalerweise nach dem Qualifying untersucht."

Im Qualifying für die 2019er-Ausgabe führte das Abwarten der Fahrer am Ende von Q3 dazu, dass ein ganzer Zug von Autos die Linie für ihren letzten Qualifikationsversuch nicht überquerte, bevor die Zeit abgelaufen war.

