Verkehrschaos im Quali: Wo die neue Regel an ihre Grenzen kommt

Der Vorstoß der FIA, im Formel-1-Qualifying eine Maximalzeit für jede Runde festzulegen, um Behinderungen zu vermeiden, hat sich bisher durchaus bewährt. Er könnte beim Nachtrennen in Las Vegas jedoch an seine Grenzen stoßen.

Dort werden die niedrigen Temperaturen es schwer machen, die Reifen in das richtige Temperaturfenster zu kommen. Die Fahrer werden auf ihren Outlaps also aggressiver sein wollen - weshalb der Ansatz einer Mindestgeschwindigkeit vielleicht nicht ideal ist, um eventuellen Störungen vorzubeugen.

Andrew Shovlin, Technischer Direktor bei Mercedes, erklärt: "Die FIA hat gesagt, wir werden sehen, wie es funktioniert, aber sie wissen, dass dies wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung ist. Es wird Orte geben, an denen sie es anpassen müssen. So wie in Japan, da wollte man so langsam wie möglich fahren."

"Da war es für alle gleich. Aber wenn man eine Strecke wie Las Vegas hat, wo man viel Energie in die Reifen stecken muss, wird man plötzlich feststellen, dass die Leute auf unterschiedlichen Niveaus pushen. Das ist vielleicht der Punkt, an dem es schwierig wird, wenn man nicht die Lücke findet, die man auf dem Weg nach draußen braucht."

In der Vergangenheit wurde von den Fahrern lediglich verlangt, dass sie auf ihrer Runde zurück zur Box nach einer schnellen Runde eine Mindestgeschwindigkeit einhalten, um zu verhindern, dass sie trödeln und die Konkurrenten in Schwierigkeiten bringen.

Ab dem Grand Prix von Italien begann die FIA dann, eine Maximalzeit für jede Runde im Qualifying festzulegen - was bedeutete, dass die Fahrer es auch auf ihren Outlaps nicht zu ruhig angehen durften.

Dieser Ansatz funktionierte in Italien, wurde dann für Singapur aufgegeben, weil die Fahrer der Meinung waren, dass es dort besser sei, die Dinge auf dem engen Straßenkurs selbst in die Hand zu nehmen, bevor er für Japan wieder in Kraft trat.

Für Fahrer, die langsam fahren wollten, um ein Überhitzen der Reifen zu vermeiden, führte die notwendige Mindestgeschwindigkeit zuweilen zu Problemen. Das Qualifying war für die Teams aber im Allgemeinen einfacher zu handhaben, da die Abstände auf der Strecke viel leichter vorhersehbar sind.

"Alle fahren jetzt die gleiche Zeit, und das hat das Qualifying aufgeräumt. Das ist auch der Grund, warum die FIA das gemacht hat", erklärt Shovlin. "Es ist einfacher zu planen. Aber das Schwierige daran ist, dass es dich auch einschränkt."

Shovlin ist zwar der Meinung, dass die Vorteile im Moment die Nachteile überwiegen, aber er glaubt auch, dass das System an Orten, an denen die Fahrer schnell fahren müssen, um Wärme in ihre Reifen zu bekommen, möglicherweise nicht funktioniert.

Während die FIA die Regelung wahrscheinlich weiter optimieren wird, um mögliche Störfälle zu minimieren, sind nicht alle Fahrer mit dieser Entwicklung zufrieden.

Fernando Alonso äußerte sich kritisch zum "Freifahrtschein" in Singapur und sagte, dass die Kontrollen in Japan seiner Ansicht nach nur noch mehr untermauern, dass das gesamte Qualifying-Format geändert werden muss.

"Die Maximalzeit hat nicht funktioniert", sagt der Spanier. "Ich denke, wir hatten eine gute Verteilung der Autos und die Strecke ist lang genug, aber wir warten immer noch viel an der Boxenausfahrt, um eine Lücke zu schaffen."

"Wie ich in Singapur sagte, gibt es keine einfache Lösung mit den Hybridmotoren und angesichts der Probleme mit den Reifen, die nur für eine Runde gut sind und dann überhitzen. Dieses Qualifying ist für diese Art von Reglement nicht gemacht."

