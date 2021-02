Verkehrsunfall: Fernando Alonso beim Fahrradfahren verletzt

Fernando Alonso wurde beim Radfahren in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt und hat sich dabei verletzt. Das hat das Alpine-Team (ehemals Renault) am Donnerstagabend in Form einer Pressemitteilung offiziell bestätigt.

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister sei "bei Bewusstsein" und fühle sich wohl, lässt sein Arbeitgeber in dem knapp gehaltenen Statement ausrichten. Über den genauen Grad seiner Verletzungen werden jedoch keine Angaben gemacht - diese sind erst für Freitagmorgen vorgesehen. Erst danach werde es ein weiteres Update mit genaueren Angaben geben.

Zunächst hatten unbestätigte Medienberichte die Runde gemacht, wonach sich der 39-jährige Formel-1-Heimkehrer bei dem Verkehrsunfall auch Knochenbrüche zugezogen haben könnte. Laut Recherchen von 'Motorsport.com' ist das aber nicht der Fall.

Ob Alonso die Nacht im Krankenhaus verbringen muss oder nicht, lässt die Mitteilung von Alpine offen.

