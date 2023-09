Verlässt Perez Red Bull? Das sagt er jetzt über seine Zukunft!

Red Bull und Sergio Perez werden die ersten Rennen der Formel-1-Saison 2024 abwarten, um ein "klareres Bild" darüber zu erhalten, ob Team und Fahrer zusammenbleiben werden.

Perez steht noch bis Ende 2024 bei Red Bull unter Vertrag und Teamchef Christian Horner hat darauf bestanden, dass der Mexikaner trotz seiner zuletzt mäßigen Form an der Seite von Max Verstappen ins Jahr starten wird.

In einem Gespräch mit DAZN Spanien deutet Perez jedoch an, dass er den fünffachen Konstrukteurs-Champion zu seinen eigenen Bedingungen verlassen könnte, wenn er das Gefühl hätte, keinen Beitrag mehr leisten zu können.

Perez: Bleibe noch ein Jahr und dann mal sehen

Er sagt: "Ich möchte auch in einem Umfeld sein, in dem ich das Gefühl habe, dass ich etwas beitragen kann, und wenn dieser Platz für 2024 nicht da ist, müssen wir nach anderen Alternativen suchen."

Vor dem Großen Preis von Singapur an diesem Wochenende fügt Perez hinzu, dass die ersten Rennen der nächsten Saison ihm und Red Bull helfen werden, eine frühe Entscheidung über ihre weitere Zusammenarbeit zu treffen.

"Für mich bleibe ich noch ein Jahr hier und dann werden wir sehen. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich denke, wir wollen dieses Jahr so konkurrenzfähig wie möglich abschließen und nächstes Jahr beginnen. Und ich denke, Anfang nächsten Jahres werden wir ein klareres Bild davon haben, was das Team tun will und was ich tun will."

Ist Sergio Perez zu langsam?

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko und Horner haben wiederholt erklärt, dass die Voraussetzung für Perez darin besteht, in der Fahrerwertung Zweiter hinter Verstappen zu werden.

Zwar liegt Perez derzeit mit 145 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen auf dem zweiten Platz, doch besteht die Sorge, dass er nicht nah genug an Verstappen dran ist, wenn eine größere und konstantere Bedrohung durch Rivalen wie Mercedes, Ferrari, Aston Martin und McLaren in Zukunft auftauchen sollte.

Nach seinem Formel-1-Comeback in Ungarn, bevor er sich in Zandvoort einen Knochen in der linken Hand brach, wird der AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo stark mit einer Rückkehr ins Red Bull-Hauptteam für 2025 in Verbindung gebracht.

Was für ein Umfeld braucht Sergio Perez?

Auf die Frage, was Perez damit meint, dass er ein gutes Umfeld bräuchte, um das Gefühl zu haben, bei Red Bull bleiben zu können, wenn die Entscheidung bei ihm läge, antwortet er: "In der Lage zu sein, die Ergebnisse zu liefern, für die man das Auto hat."

"Ich habe das Gefühl, dass ich das in diesem Jahr manchmal nicht schaffe. Aber wie ich immer sage: Es kommt nur darauf an, wo man in Abu Dhabi ins Ziel kommt. Bis dahin waren wir in der Lage, uns zu erholen und die nötige Beständigkeit zu erreichen. Alles, was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist, dass man nichts alleine machen kann."

"Du brauchst das Team um dich herum, du brauchst das Team, um dich zu unterstützen und umgekehrt. Als Fahrer muss man daran glauben und sich voll engagieren. Wir haben viele Fortschritte gemacht, damit ich natürlicher fahren kann. Ich habe definitiv das Gefühl, dass ich zu dem zurückkehre, was ich am Anfang gemacht habe, was das Fahren des Autos angeht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.