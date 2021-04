Veröffentlichung von Fernando Alonsos Biografie verschiebt sich weiter

Eigentlich wollte Fernando Alonso schon 2018 seine Geschichte erzählen. Doch so weit kam es nicht: Die Autobiografie des zweimaligen Formel-1-Weltmeister ist noch immer nicht im Buchhandel erschienen. Warum, das erklärte Alonso nun in einem Instagram-Interview seines Teams Alpine.

Darin sagte Alonso: "Ich arbeite schon seit ein paar Jahren an einem Buch. Ich wollte es eigentlich 2018 anlässlich meines Abschieds aus der Formel 1 veröffentlichen. Dann aber verschoben wir das Buch noch einmal, weil klar wurde, dass ich weiter Rennen fahre, in unterschiedlichen Serien. Und jetzt bin ich zurück in der Formel 1."

Tatsächlich hat Alonso seit 2018 diverse Motorsport-Projekte verfolgt, und das mit Erfolg: Er gewann unter anderem die 24 Stunden von Le Mans und den WM-Titel in der Langstrecken-WM (WEC), nahm außerdem erneut am Indianapolis 500 der IndyCar-Serie teil und stellte sich auch dem Abenteuer der Rallye Dakar in der Autowertung. Seit 2021 fährt er wieder in der Formel 1.

Wann die Autobiografie erscheinen soll

"Das Buch kommt, wenn ich aufhöre", meint Alonso. Sein Karriereende ist aber noch nicht absehbar. Klar ist nur: Alonso steht bis mindestens Ende 2022 bei Alpine unter Vertrag. Vorher wird seine Autobiografie also nicht erscheinen.

2001: Minardi-Cosworth PS01 1 / 18 Foto: Russell Batchelor / Motorsport Images 17 Rennen, 0 Punkte, WM-Rang 23 2003: Renault R23 2 / 18 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images 16 Rennen, 1 Sieg, 55 Punkte, WM-Rang 6 2004: Renault R24 3 / 18 Foto: James Moy 18 Rennen, 59 Punkte, WM-Rang 4 2005: Renault R25 4 / 18 Foto: Mark Capilitan 18 Rennen, 7 Siege, 133 Punkte, Weltmeister 2006: Renault R26 5 / 18 Foto: Sutton Images 18 Rennen, 7 Siege, 134 Punkte, Weltmeister 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 6 / 18 Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images 17 Rennen, 4 Siege, 109 Punkte, WM-Rang 3 2008: Renault R28 7 / 18 Foto: Charles Coates / Motorsport Images 18 Rennen, 2 Siege, 61 Punkte, WM-Rang 5 2009: Renault R29 8 / 18 Foto: Steven Tee / Motorsport Images 17 Rennen, 26 Punkte, WM-Rang 9 2010: Ferrari F10 9 / 18 Foto: Sutton Images 19 Rennen, 5 Siege, 252 Punkte, WM-Rang 2 2011: Ferrari 150° Italia 10 / 18 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images 19 Rennen, 1 Sieg, 257 Punkte, WM-Rang 4 2012: Ferrari F2012 11 / 18 Foto: Sutton Images 20 Rennen, 3 Siege, 278 Punkte, WM-Rang 2 2013: Ferrari F138 12 / 18 Foto: Andy Hone / Motorsport Images 19 Rennen, 2 Siege, 242 Punkte, WM-Rang 2 2014: Ferrari F14 T 13 / 18 Foto: Sutton Images 19 Rennen, 161 Punkte, WM-Rang 6 2015: McLaren-Honda MP4-30 14 / 18 Foto: Alastair Staley / Motorsport Images 18 Rennen, 11 Punkte, WM-Rang 17 2016: McLaren-Honda MP4-31 15 / 18 Foto: Jerry Andre / Motorsport Images 20 Rennen, 54 Punkte, WM-Rang 10 2017: McLaren-Honda MCL32 16 / 18 Foto: Charles Coates / Motorsport Images 18 Rennen, 17 Punkte, WM-Rang 15 2018: McLaren-Renault MCL33 17 / 18 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images 20 Rennen, 50 Punkte, WM-Rang 11 2021: Alpine-Renault A521 18 / 18 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Der Titel dafür steht indes bereits: "Racer" wurde dem Buchhandel auch bereits für "September 2022" angekündigt. Alonsos aktuelle Aussagen aber deuten eher darauf hin, dass sich dieser Veröffentlichungstermin noch einmal verschieben könnte.

Als weiteren Grund für das anhaltende Warten auf das Buch nennt Alonso, dass er in seiner Biografie nicht nur "meine Erfahrungen", sondern auch "meine Wahrheit" schildern wolle.

Alonso: Erst Karriere zu Ende bringen, dann ...

Und weiter: "Würde das Buch jetzt rauskommen, wenn ich noch Rennen bestreite, dann wäre es vielleicht ein bisschen seltsam. Deshalb ist es mir lieber, ich bringe dieses Kapitel erst zu Ende und erzähle danach von meinem Leben im Motorsport."

Alonso hatte 1984 als Dreijähriger mit dem Kartsport begonnen und war 1998 erstmals mit einem Formelauto auf die Rennstrecke gegangen. Nach einem Jahr als Testfahrer stieg Alonso 2001 als Stammfahrer in die Formel 1 auf. 2005 und 2006 wurde er dort Weltmeister für Renault.

Bei über 300 Grand-Prix-Teilnahmen kommt Alonso auf 32 Siege und 97 Podestplätze. Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!

