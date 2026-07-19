"Verrückte" erste Runde: Hat Antonelli Verstappen absichtlich vorbeigelassen?

Zwar konnte Kimi Antonelli den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps für sich entscheiden, doch nach den ersten Metern sah es kurzzeitig so aus, als könnte Max Verstappen dem WM-Spitzenreiter einen Strich durch die Rechnung machen. Schließlich zog der Red-Bull-Pilot vor der Eau Rouge am 19-Jährigen vorbei.

Um ein kalkuliertes Manöver von Antonelli, um danach wieder an Verstappen vorbeizugehen, handelte es sich laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff allerdings nicht. "Nein, wir haben das Problem an der Software gehabt", so seine Erklärung bei Sky Sport F1. "Er hat das gleiche Problem wie George gehabt, und deswegen ist Max vorbeigegangen."

Am Ende der Kemmel-Geraden gelang es Antonelli, sich wieder an Verstappen vorbeizuschieben. Für Russell war das Rennen in der Les-Combes-Passage dagegen bereits vorbei. Schließlich kollidierte der Mercedes-Pilot mit Lewis Hamilton und musste seinen Silberpfeil im Kiesbett abstellen.

"Das war verrückt", erklärt Antonelli nach dem Rennen. "Ehrlich gesagt war ich etwas verwirrt von dem, was da passiert. Max flog vor Eau Rouge an mir vorbei, und dann habe ich ihn zurücküberholt. Aber dann habe ich gesehen, wie Charles [Leclerc] fast neben mir war. Ich dachte nur: 'Was zum Geier passiert hier gerade?'"

Von Kalkül in der ersten Runde kann also keine Rede sein. Nach dem Rennen schlägt Verstappen in eine ähnliche Kerbe und erklärt: "Nun, offensichtlich [hatten wir] zwischen Kurve 1 und Kurve 2 zu viel Deployment. Und dann bin ich durch Eau Rouge gefahren."

"Ich schaute auf meinen Batteriestand und dachte mir: 'Nun, das wird ein schwieriger Run [in Richtung Les Combes].'"

"Natürlich rechnete ich damit, dass Kimi mich überholen würde. Dann schaue ich in den Rückspiegel und sehe diese rote Rakete anfliegen kommen. Ich dachte mir: 'Nun, ich werde einfach meine Linie halten, denn wenn ich mich jetzt bewege, dann haben wir hier einen Flugzeugabsturz.'"

Die Unterschiede in puncto Energie auf der Kemmel-Geraden beschreibt Verstappen folglich als "ziemlich unglaublich". Für den Red-Bull-Piloten stehen am Ende ein dritter Platz und 15 WM-Punkte zu Buche. Leclerc, der sich in das Duell zwischen Verstappen und Antonelli in Richtung Les Combes einmischen wollte, kam als Zweiter ins Ziel.