"Verrückte" erste Runde: Hat Antonelli Verstappen absichtlich vorbeigelassen?
In der ersten Runde konnte Max Verstappen Kimi Antonelli bereits vor Eau Rouge überholen, doch hat der Mercedes-Pilot den viermaligen Weltmeister hier vorbeigelassen?
Die erste Runde beim Grand Prix von Belgien verlief äußerst chaotisch
Foto: LAT Images
Zwar konnte Kimi Antonelli den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps für sich entscheiden, doch nach den ersten Metern sah es kurzzeitig so aus, als könnte Max Verstappen dem WM-Spitzenreiter einen Strich durch die Rechnung machen. Schließlich zog der Red-Bull-Pilot vor der Eau Rouge am 19-Jährigen vorbei.
Um ein kalkuliertes Manöver von Antonelli, um danach wieder an Verstappen vorbeizugehen, handelte es sich laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff allerdings nicht. "Nein, wir haben das Problem an der Software gehabt", so seine Erklärung bei Sky Sport F1. "Er hat das gleiche Problem wie George gehabt, und deswegen ist Max vorbeigegangen."
Am Ende der Kemmel-Geraden gelang es Antonelli, sich wieder an Verstappen vorbeizuschieben. Für Russell war das Rennen in der Les-Combes-Passage dagegen bereits vorbei. Schließlich kollidierte der Mercedes-Pilot mit Lewis Hamilton und musste seinen Silberpfeil im Kiesbett abstellen.
"Das war verrückt", erklärt Antonelli nach dem Rennen. "Ehrlich gesagt war ich etwas verwirrt von dem, was da passiert. Max flog vor Eau Rouge an mir vorbei, und dann habe ich ihn zurücküberholt. Aber dann habe ich gesehen, wie Charles [Leclerc] fast neben mir war. Ich dachte nur: 'Was zum Geier passiert hier gerade?'"
Von Kalkül in der ersten Runde kann also keine Rede sein. Nach dem Rennen schlägt Verstappen in eine ähnliche Kerbe und erklärt: "Nun, offensichtlich [hatten wir] zwischen Kurve 1 und Kurve 2 zu viel Deployment. Und dann bin ich durch Eau Rouge gefahren."
"Ich schaute auf meinen Batteriestand und dachte mir: 'Nun, das wird ein schwieriger Run [in Richtung Les Combes].'"
"Natürlich rechnete ich damit, dass Kimi mich überholen würde. Dann schaue ich in den Rückspiegel und sehe diese rote Rakete anfliegen kommen. Ich dachte mir: 'Nun, ich werde einfach meine Linie halten, denn wenn ich mich jetzt bewege, dann haben wir hier einen Flugzeugabsturz.'"
Die Unterschiede in puncto Energie auf der Kemmel-Geraden beschreibt Verstappen folglich als "ziemlich unglaublich". Für den Red-Bull-Piloten stehen am Ende ein dritter Platz und 15 WM-Punkte zu Buche. Leclerc, der sich in das Duell zwischen Verstappen und Antonelli in Richtung Les Combes einmischen wollte, kam als Zweiter ins Ziel.
Diese Story teilen oder speichern
Verstappen nimmt McLaren-Junior unter Vertrag: Das ist sein Plan!
Ein drittes Auto für Max Verstappen? McLaren-Teamchef scherzt in Spa
Wie Antonelli eine halbe Sekunde fand, um Verstappen zu besiegen
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026
Pouhon keine Kurve mehr: Verstappen im "F3-Auto mit F1-Abtrieb"
Max Verstappen: Mit Windschatten in die erste Startreihe von Spa
Aktuelle News
Formel-1-Liveticker: Hohe Geldstrafe für Ferrari
"Strafe nicht gerechtfertigt": Hamilton ärgert sich nach Kollision mit Russell
"Verrückte" erste Runde: Hat Antonelli Verstappen absichtlich vorbeigelassen?
Piastri wundert sich: Keine Strafe gegen Charles Leclerc nach Kollision
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.