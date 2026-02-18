"Verrückte Menge an Leistung": Oscar Piastri erklärt die neuen Formel-1-Autos

Die gesamte Formel 1 diskutiert über die neuen Autos, die nach Aussage vieler Fahrer "keinen Spaß" mehr machen. McLaren-Pilot Oscar Piastri hat nun genauer erklärt, wo die größten Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr liegen und warum die neuen Boliden teilweise "schwerer zu handhaben" sind.

"Die Dinge sind einfach anders als im letzten Jahr", sagt der Australier im Rahmen der Testfahrten in Bahrain. (Alle Informationen im Überblick) "Unter bestimmten Bedingungen fühlen sich die Autos nicht so anders an, unter anderen schon, und ich denke, es wird von Strecke zu Strecke stark variieren."

"In Sachen Grip fühlt es sich immer noch wie ein Formel-1-Auto an", bestätigt Piastri und widerspricht damit einigen seiner Kollegen, die sich über den mangelhaften Grip beschwert hatten. Gleichzeitig sei jedoch klar, dass die Autos nicht mit der bisherigen Ground-Effect-Ära vergleichbar seien.

Formel-1-Piloten aus der Vergangenheit verwöhnt?

Hinzu kommt, dass der neue Antrieb deutlich spürbar ist. "Wir haben jetzt eine verrückte Menge an Leistung aus den Kurven heraus, und es war nicht so, dass wir vorher wenig Leistung hatten", sagt Piastri. "Daher ist das manchmal ziemlich schwer zu handhaben."

"Aber wir müssen auch bedenken, dass die Autos, die wir letztes Jahr hatten, auf manchen Strecken die schnellsten Formel-1-Autos aller Zeiten waren", ergänzt der McLaren-Pilot und betont: "Alles, was sich schlechter anfühlt als das, wird am Anfang natürlich nicht ganz so viel Spaß machen."

Zwar fühle sich das Auto immer noch "sinnvoll" an, doch "es gibt einfach viele andere Dinge, die sich stark verändert haben, abgesehen vom Grip-Niveau", berichtet der 24-Jährige. Diese Änderungen betreffen alle Bereiche - vom längeren Aufdrehen des Motors beim Rennstart bis hin zum Einsatz der aktiven Aerodynamik.

Neue Formel-1-Autos: Langsamer und weniger Abtrieb

Haas-Pilot Esteban Ocon hatte bereits im Januar gesagt, dass "wir alles vergessen können, was wir seit den Karts gelernt haben". Eine Aussage, der Piastri nun zustimmt: "Es ist einfach komplex. Es gibt viele Dinge, die wir vorher nie machen mussten, und sie sind von Natur aus herausfordernd, weil manche nicht sehr intuitiv sind."

"Und wenn man in den letzten 15 Jahren auf eine bestimmte Art gefahren ist, ist es ziemlich schwer, manche dieser Gewohnheiten abzulegen, besonders wenn es ums Gasgeben oder Zurücknehmen auf Geraden geht - etwas, das man als Fahrer natürlich nie freiwillig tun will", erklärt der McLaren-Pilot, warum viele Fahrer bisher unzufrieden sind.

Das neue Energiemanagement sei jedoch nicht der Hauptgrund, warum sich die neuen Boliden in diesem Jahr anders fahren lassen, denn "es handelt sich letztlich um Autos, die langsamer sind, weniger Abtrieb haben und wahrscheinlich mehr Power aus den Kurven bringen."

"Daher werden sie sich immer schwierig und knifflig zu fahren anfühlen", schließt McLaren-Pilot Piastri seine Erklärung über die neuen Formel-1-Autos ab. "Dieser Aspekt ist eine Sache, und dann gibt es all die neuen Aspekte, die Reformen erfordern."