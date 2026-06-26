Verspätete Siegerehrung: Gasly bekommt endlich seinen Monaco-Pokal

Pierre Gasly darf sich nun auch offiziell über seine Podiumstrophäe vom Grand Prix von Monaco freuen. Nachdem Alpine mit einem erfolgreichen "Right of Review" die gegen den Franzosen verhängten Zeitstrafen wegen angeblichen Speedings in der Boxengasse kippen konnte, wurde ihm der dritte Platz nachträglich wieder zugesprochen.

Da Isack Hadjar nach der ursprünglichen Wertung bereits auf dem Podium gefeiert und die Trophäe entgegengenommen hatte, musste Red Bull den Pokal nun an Alpine beziehungsweise Gasly zurückgeben. "Die Monaco-Trophäe hat ihren Weg nach Hause gefunden!!! Happyyyy day, happy life!!", schrieb Gasly auf Instagram und posierte dort mit der silbernen Trophäe.

Alpine deckte Messfehler auf

Gasly war in Monaco zunächst als Dritter ins Ziel gekommen, fiel nach zwei Fünf-Sekunden-Strafen wegen angeblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse aber auf Rang sieben zurück.

Alpine akzeptierte das Urteil jedoch nicht und legte erfolgreich ein "Right of Review" ein. Das Team konnte neue Beweise vorlegen, die den Sportkommissaren während des Rennwochenendes noch nicht vorlagen. Diese zeigten, dass die Zeitmessschleife in der Boxengasse um 77 Zentimeter falsch vermessen worden war. Daraufhin wurden Gaslys Strafen aufgehoben und sein Podiumsplatz wiederhergestellt.

Der Fall ist allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen. McLaren und Red Bull verfolgen ihre Einsprüche gegen den Umgang der FIA mit der nachträglichen Ergebnisänderung weiter. Hintergrund ist, dass andere Fahrer mit identischen Strafen diese während des Rennens abgesessen und ihre Strategien entsprechend angepasst hatten.

Erinnerungen an Räikkönen und Fisichella 2003

Die nachträgliche Pokalübergabe weckt Erinnerungen an einen der kuriosesten Momente der Formel-1-Geschichte. Nach dem chaotischen Grand Prix von Brasilien 2003 war zunächst Kimi Räikkönen zum Sieger erklärt worden und erhielt auf dem Podium die Siegertrophäe.

Wenige Tage später stellte die FIA jedoch nach einer Überprüfung der Zeitnahme fest, dass tatsächlich Giancarlo Fisichella das Rennen gewonnen hatte. Ursache war damals ein Fehler bei der Auswertung der Runden nach dem Rennabbruch.

Beim folgenden Rennwochenende in Imola kam es deshalb zu einer außergewöhnlichen Zeremonie: Räikkönen übergab Fisichella auf der Start-Ziel-Geraden persönlich die Siegertrophäe, während auch die Konstrukteurstrophäe an Jordan nachgereicht wurde.

Ganz so feierlich fiel die Übergabe an Gasly diesmal zwar nicht aus. Dennoch reiht sich auch der Franzose in die kurze Liste der Fahrer ein, die ihre verdiente Formel-1-Trophäe erst nachträglich in Empfang nehmen konnten.