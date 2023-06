Verstappen, Alonso und Hamilton über den Karriere-Einfluss ihrer Väter

Passend zum Vatertag am 18. Juni haben die drei Podiumsplatzierten beim Formel-1-Rennen von Kanada zurückgeblickt, welche wichtige Rolle ihre Väter für die Motorsportkarriere gehabt haben. Als Rennsieger Max Verstappen, welchen Einfluss sein Papa Jos auf seine Karriere genommen hat, weiß der Niederländer gar nicht so recht, was er sagen soll.

"Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht einmal, wo ich anfangen soll", so Max Verstappen nach seinem 41. Grand-Prix-Sieg am Sonntag, der ihn auf eine Ebene mit Ayrton Senna stellt. "Wir haben so viele Dinge erlebt. Nach der eigenen Karriere meines Vaters hat er seine ganze Zeit in meine investiert. Es ist schwer zu erklären, wie viel er mir gewidmet hat, weil ich wahrscheinlich noch nicht einmal verstehe, wie viel er getan hat."

"Er bereitete alles vor, Go-Karts, Motoren, und dann fuhr er mit mir den ganzen Weg nach Italien, zwischen der Schule und dann zurück. Es gibt so viele Geschichten, die wir erzählen können. Manchmal sprechen wir natürlich immer noch darüber, wenn wir zusammen sind. Ja, es ist verrückt. Wahrscheinlich wird mir erst richtig bewusst, wie viel er für mich getan hat, wenn ich Kinder habe, dann beginnt man diese Art von Beziehung zu verstehen."

Verstappen: Musste Jos immer so knallhart sein?

"Aber ja, ohne ihn würde ich heute nicht hier sitzen. Er hat mir so viel beigebracht und mich von klein auf so gut vorbereitet, dass ich manchmal dachte, warum muss es gleich so ernst sein, wo man doch vielleicht ein bisschen mehr herumspielen und Spaß haben will. Aber er hat auf dieses Ziel hingearbeitet. Er hatte dieses Ziel vor Augen, dass ich erst einmal besser sein sollte als er und dann versuchen sollte, in die Formel 1 zu kommen."

Unvergesslich ist natürlich das Bild nach Verstappens ersten Titeltriumph 2021, als er sich in einem Herzschlagfinale in Abu Dhabi gegen Lewis Hamilton durchsetzen konnte. Nach dem Rennen waren sowohl Max als auch Jos den Tränen nah, wohl wissend, was man für den größten Erfolg im Motorsport alles opfern musste.

Jos und Max Verstappen zusammen nach dem Titelgewinn 2021 in Abu Dhabi Foto: Motorsport Images

"Wenn man nach dem Go-Kart-Fahren ins Auto steigt, ist es natürlich etwas weniger persönlich, was hier der Fall war. Manchmal vermisst man diese Art von Go-Kart-Zeiten, wenn man zusammen in einem Van den ganzen Weg dorthin reist. Aber diese Momente miteinander zu teilen, ist etwas ganz Besonderes, denke ich. Und heute war natürlich auch Vatertag, also brauche ich ihm kein Geschenk zu kaufen, ich habe das hier gemacht, also denke ich, er ist glücklich."

Alonso: "Mein Vater hat überhaupt kein Talent zum Autofahren!"

Ganz anders blickt hingegen Fernando Alonso auf die Motorsporthistorie mit seinem Vater zurück: "Mein Vater ist anders, er hat überhaupt kein Talent zum Autofahren", so der Spanier. "Also hat er mich auf verschiedene Arten und Weisen unterrichtet und mich für verschiedene Dinge im Leben erzogen. Als ich ein Kind war, hatte er nicht die Vision, ein professioneller Fahrer zu werden."

Hamilton: "Möchte wie mein Vater sein"

Schließlich noch Lewis Hamilton, der im Kanada-Rennen hinter Alonso Dritter wurde. Ähnlich wie Verstappen hat der Brite eine intensive Zeit mit seinem Papa durch, wenn auch in anderer Hinsicht. Anders als Jos Verstappen war Anthony Hamilton kein ehemaliger Formel-1-Fahrer, weshalb auch die finanzielle Situation keine einfache für die Hamiltons war.

"Alles Gute zum Vatertag für meinen Vater, ich habe heute Morgen schon darüber geschrieben", sagt Hamilton nach dem Rennen. "Er hat alles geopfert, damit ich heute hier sein kann, also versuche ich weiterhin, ihn stolz zu machen. Ich weiß, wie schwer es für ihn war, mit allem, was er durchmachen musste, denn ich war direkt bei ihm. Aber der ultimative Traum ist immer, wie dein Vater zu sein. Ich möchte wie mein Vater sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.