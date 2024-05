Verstappen: Audi hat mit Hülkenberg die richtige Entscheidung getroffen

"Ich freue mich sehr für ihn, dass er noch mindestens zwei weitere Jahre in der Formel 1 fahren wird. Er hat das absolut verdient", sagt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, als er auf den Wechsel von Nico Hülkenberg zu Sauber beziehungsweise Audi angesprochen wird.

Der Deutsche verlässt Haas, um sich 2025 dem Schweizer Sauber-Rennstall anzuschließen, der 2026 zum offiziellen Audi-Werksteam in der Formel 1 wird. Verstappen glaubt, dass Hülkenberg mit seinem Wechsel die richtige Entscheidung getroffen hat.

"Nico ist ein sehr guter Fahrer. Zu bestimmten Zeiten hatte er vielleicht etwas Pech in seiner Karriere, wo er vielleicht auf dem Podium hätte stehen sollen und es dann einfach nicht geklappt hat", so der Niederländer. Denn tatsächlich hält Hülkenberg einen undankbaren Rekord in der Formel 1.

Der Noch-Haas-Pilot ging bislang bei 209 Rennen an den Start, stand dabei aber nie auf dem Podest. Bei Audi könnte er die Chance bekommen, das zu ändern. "Ich verstehe also, dass er dorthin geht, und ich freue mich sehr für ihn", betont Verstappen.

Verstappen: Hülkenbergs Erfahrung ein großer Pluspunkt

Und auch umgekehrt könne der Sauber-Rennstall, der in der Saison 2024 noch punktlos ist und aktuell auf dem letzten WM-Rang liegt, von Hülkenberg profitieren. "Ich denke, es ist immer gut, einen Fahrer wie Nico im Auto zu haben, anstatt einen Rookie einzusetzen", so Verstappen.

Das sei vor allem im Hinblick auf 2026 wichtig, weil dort ein komplett neues Reglement greifen wird. Womöglich gilt das sogar ganz besonders für Audi, "die neu in den Sport einsteigen", erinnert Verstappen, der erklärt: "Nico ist schon lange in der Formel 1 und weiß wirklich, wovon er spricht."

denn bereits 2013 fuhr er eine Saison für Sauber.

Davon abgesehen ging der 36-Jährige in seiner Formel-1-Karriere auch schon für Williams, Force India, Renault und Haas an den Start. Mehr als maximal drei Jahre am Stück fuhr er dabei nie für den gleichen Arbeitgeber.

"Ich denke, es ist besser, weniger oft zu wechseln. Aber manchmal liegt es auch außerhalb der eigenen Kontrolle", erklärt Verstappen. Der Wechsel zu Audi könnte nun der letzte in Hülkenbergs langer Formel-1-Karriere sein.

