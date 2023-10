Verstappen auf dem Weg zur WM: Überlegene Sonntagspole in Katar!

Max Verstappen ist der vorzeitigen WM-Entscheidung beim Grand Prix von Katar in Lusail (Doha) einen Schritt näher gekommen. Im Flutlicht-Qualifying für das Sonntagsrennen sicherte sich der Red-Bull-Pilot auf beeindruckende Art und Weise die Poleposition, 0,441 Sekunden vor George Russell und 0,527 Sekunden vor Lewis Hamilton (beide Mercedes).

Doch das Ende des Qualifyings verlief chaotisch, sodass dieser Bericht inzwischen mehrmals umgeschrieben werden musste. Denn ursprünglich hatte sich Lando Norris (McLaren) den zweiten Platz gesichert. Dem Briten wurde aber nach der ersten auch die zweite schnelle Runde wegen eines Verstoßes gegen die Tracklimits gestrichen.

Dadurch rückte sein Teamkollege Oscar Piastri auf den dritten Platz auf. Der stand gerade bei Naomi Schiff vor dem Podium und gab sein Top-3-Interview, als Schiff informiert wurde, dass auch Piastri gegen die Tracklimits verstoßen hatte. Dadurch war jetzt Hamilton Dritter, der allerdings nicht mehr zum Interview kam.

Verstappen hatte schon nach dem ersten Q3-Run 0,527 Sekunden vor Hamilton und 0,636 Sekunden vor Russell geführt, sodass vor dem finalen Showdown kaum jemand dran glaubte, dass es noch spannend werden könnte. Das war aus Verstappens Sicht auch gut so, denn auf seiner letzten Runde unterlief ihm gleich im ersten Sektor ein Fehler, sodass er sich nicht steigern konnte.

Da war Verstappen aber kein Einzelschicksal. Auch Hamilton musste seine zweite Runde abbrechen und fiel noch vom zweiten auf den (zunächst) fünften Platz zurück. Erst durch die aberkannten Rundenzeiten der McLaren-Piloten rückte Hamilton auf P3 auf.

Fernando Alonso (Aston Martin/+0,591) wurde letztendlich Vierter, Charles Leclerc (Ferrari/+0,646) Fünfter und Pierre Gasly (Alpine/+0,775) Siebter. Piastri landete mit seiner ersten Q3-Zeit auf Platz 6. Esteban Ocon (8./Alpine/+0,985) und Valtteri Bottas (9./Alfa Romeo/+1,280) rundeten die Top 10 gemeinsam mit Norris (ohne Zeit) ab.

Bereits in Q2 erwischte es zwei Mitfavoriten für das Rennen, nämlich Carlos Sainz (Ferrari) und Sergio Perez (Red Bull), die die Positionen 12 und 13 belegten.

Nico Hülkenberg (Haas) wurde 15., stellte aber im teaminternen Qualifyingduell auf 12:5.

Warum war Verstappen so sauer auf Russell?

Der Red-Bull-Pilot schickte sich in Q1 gerade dazu an, seine erste schnelle Rundenzeit zu setzen, als ihm plötzlich der Russell-Mercedes und ein Ferrari im Weg rumstanden.

"Wer ist das?", wollte Verstappen von seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase wissen. Der antwortete: "Keine Ahnung, was die zwei gemacht haben, keine Ahnung. Da brauchst du jetzt auch nicht zuvorkommend zu sein. Zieh ihn nicht im Windschatten zur ersten Kurve runter!"

Verstappen antwortete nur: "Was für ein Idiot!"

Es sollte nicht sein einziger Ausraster während des Qualifyings bleiben ...

Warum wurden in Q1 so viele Zeiten gestrichen?

Der Losail International Circuit ist in keine natürliche Landschaft eingebettet, sondern eine neumoderne Rennstrecke mit asphaltierten Auslaufzonen. Dadurch waren die Tracklimits im Qualifying ein großes Thema.

Diesmal drehte sich aber, anders als auf anderen Strecken, nicht alles um ein, zwei kritische Passagen. Sondern die Verstöße passierten nahezu überall. Allein in Q1 wurden elf Verstöße gemeldet und die entsprechenden Rundenzeiten gestrichen - passiert in den Kurven 2, 4, 5, 12, 14 und 15. In Q2 ging das munter weiter, wenn auch in niedrigerer Frequenz.

Nach Q1 gab's auch noch eine Untersuchung gegen vier Fahrer (Hamilton, Tsunoda, Lawson und Piastri), weil sie sich nicht an die maximal erlaubte Rundenzeit hielten. Sollten sie darlegen können, dass sie zu langsam waren, weil sie anderen Fahrern aus dem Weg gehen mussten, droht dafür aber nicht zwingend eine Strafe.

Musste einer der Favoriten in Q1 zittern?

Ausgerechnet Hamilton, 2021 der bisher einzige Sieger eines Grand Prix von Katar, wäre in Q1 fast rausgeflogen. Er lag an 14. Position, als Lance Stroll (Aston Martin) und Albon ihre Runden noch zu Ende fahren konnten. Doch Albon blieb 0,042 Sekunden hinter Hamilton und schaffte als 15. gerade noch den Cut, während Stroll an der Hürde scheiterte und sich Platz 17 sicherte.

Mit dem Kanadier schieden auch Logan Sargeant (16./Williams), Liam Lawson (18./AlphaTauri), Kevin Magnussen (19./Haas) und Guanyu Zhou (20./Alfa Romeo) aus.

Randnotiz aus deutscher Sicht: Magnussen war in Q1 um 1,142 Sekunden langsamer als Hülkenberg (10.).

Und in Q2?

Für Hülkenberg war in Q2 Endstation. Ihm fehlte fast eine halbe Sekunde auf Platz 10. Elfter wurde Yuki Tsunoda (AlphaTauri), der den Cut um 0,004 Sekunden verpasste. "Kommt alles vom Heck", ärgerte sich Tsunoda. "Es ist immer instabil, besonders in den schnellen Kurven 5, 14, 15."

Doch es gab auch zwei prominente Opfer in Q2: Sainz (12.) unterlief auf seiner ersten Runde ein Fehler, sodass er eine langsame Runde einlegte und dann nochmal auf Zeitenjagd ging. Auf der sogenannten "Preplap" lieferte er sich ein Duell mit Verstappen, den er eigentlich nicht durchlassen wollte.

"Was macht der da, der verteidigt sich", schimpfte Verstappen am Funk. "Habt ihr das gesehen? Verdammter Idiot, verdammter Idiot! Fuck off!" Bis er von seinem Renningenieur ermahnt wurde: "Reiß dich zusammen, Max."

Ebenso wie Perez, dessen Bestzeit von 1:25.275 Minuten eigentlich gereicht hätte, um als Zehnter ins Q3 einzuziehen. Die Runde wurde ihm aber wegen Tracklimits in Kurve 5 gestrichen.

Wo kann man den Grand Prix von Katar live sehen?

Für Hardcore-Fans der Formel 1 endet der Tag nicht mit dem Ende der TV-Übertragung. Am späten Abend gibt's auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de nämlich noch die tägliche F1-Show mit der Analyse von Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll. Diese beginnt am Freitag um 23:00 Uhr, am Samstag um Mitternacht und in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1:00 Uhr.

Zuschauer aus Deutschland können den Grand Prix von Katar nur bei Sky live sehen. Diesmal allerdings auch kostenlos. Sky zeigt das Rennen am Sonntag nämlich parallel zu den gewöhnlichen Kanälen und YouTube auch auf TikTok. Im ungewöhnlichen 9:16-Format kommentieren aber nicht Sascha Roos und Ralf Schumacher, sondern Joe Signon und Sophia Flörsch.

Die normale TV-Übertragung von Sky bleibt davon unberührt. Der F1-Sprint startet am Samstag um 19:30 Uhr deutscher Zeit. Sky Sport F1 HD steigt bereits um 18:30 Uhr in die Übertragung ein. Der Grand Prix am Sonntag startet bereits um 19:00 Uhr, mit Live-Vorberichten ab 17:30 Uhr. (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht für das Formel-1-Wochenende in Katar!)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.