Verstappen drängt auf Regelanpassungen: Gespräche mit FIA laufen

Max Verstappen hat seine Kritik an den neuen Formel-1-Regeln erneut bekräftigt. Der Weltmeister erklärt, dass die aktuellen Probleme für ihn keine Überraschung seien. Nach dem Saisonauftakt in Australien hätten zwar viele Verantwortliche erkannt, was er meint - doch für Verstappen war die Entwicklung längst absehbar.

Der Red-Bull-Pilot betont, dass er die Probleme bereits früh angesprochen habe. "Das war schon lange klar", sagt Verstappen. "Ich habe schon 2023 gesagt, dass das passieren würde." Viele Verantwortliche hätten die Risiken zwar gekannt, erklärt er. Dennoch hätten einige gehofft, dass die Regeln in der Praxis besser funktionieren würden als erwartet.

Fahrer genießen das Racing nicht

Ein zentrales Problem sieht Verstappen im sogenannten "Jojo-Racing", das durch das Energiemanagement entsteht. Wie stark dieses Phänomen auftritt, hänge allerdings auch von der jeweiligen Strecke ab.

Trotzdem glaubt der Niederländer, dass die aktuelle Situation vielen Fahrern keinen Spaß macht. "Wenn man die Fahrer fragt, glaube ich nicht, dass das im Moment wirklich jemand genießt", sagt er.

Besonders kritisch sieht Verstappen, dass das aktuelle System den Fahrstil der Fahrer verändert. Wer besonders aggressiv fährt, verbraucht mehr Batterie - und wird dadurch im Grunde benachteiligt.

"Die Fahrer, die am schnellsten sind, verbringen normalerweise am meisten Zeit auf dem Gas", erklärt Verstappen. Genau das funktioniere derzeit jedoch gegen sie. "Je früher du wieder aufs Gas gehst und je später du bremst, desto schlechter ist es für die Batterie."

Änderungen während der Saison schwierig

Kurzfristige Änderungen am Reglement sind laut Verstappen schwierig. Größere Anpassungen könnten frühestens für die nächste Saison umgesetzt werden. Für dieses Jahr gehe es eher darum, kleinere Lösungen zu finden.

"Im Moment müssen wir einfach versuchen, wieder halbwegs normale Topgeschwindigkeiten zu erreichen", sagt er. Eine Möglichkeit wäre, den Anteil der elektrischen Leistung zu reduzieren.

Technisch wäre eine solche Anpassung relativ einfach umzusetzen. "Man kann zwar nicht mehr Leistung aus dem Verbrennungsmotor holen", erklärt Verstappen. "Aber man kann natürlich reduzieren, wie viel Leistung aus der Batterie kommt." Dadurch könnten die Fahrer wieder natürlicher fahren, ohne ständig vom Gas gehen zu müssen.

Einigung im Fahrerlager schwierig

Ein Problem bleibt allerdings die notwendige Zustimmung im Fahrerlager. Nicht alle Teams und Fahrer sehen einen dringenden Handlungsbedarf. "Einige sind mit den Regeln zufrieden, weil sie im Moment vorne fahren", sagt Verstappen.

Trotzdem glaubt er, dass Änderungen im Interesse des Sports wären. "Wenn man gesehen hat, wie die Fahrer nach dem Rennen in Australien aus dem Auto gestiegen sind - viele glückliche Gesichter habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen."