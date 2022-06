Verstappen: DRS bleibt auch mit neuen F1-Autos unverzichtbar

Audio-Player laden

Die Formel 1 hat ihr technisches Reglement für diese Saison überarbeitet und setzt nun auf Autos, die viel mehr Abtrieb vom Unterboden generieren und daher weniger auf ungestörte Luftströmung über die Flügel angewiesen sind.

Damit war die Hoffnung verbunden, dass das Überholen leichter werden würde. Die Rennen in dieser Saison haben zwar gezeigt, dass die Regeländerung dazu beiträgt, dass die Autos in schnelleren Kurven aneinander enger folgen können, was aber nicht unbedingt zu mehr Überholvorgängen geführt hat.

Die meiste Action geht nach wie vor vom DRS-System aus. So räumt Red-Bull-Pilot Max Verstappen ein, dass die Rennen ohne den Effekt der Reduzierung des Luftwiderstands immer noch weitgehend eintönig ablaufen würden, und betont, dass DRS auch bei dieser Generation von Autos absolut notwendig sei.

"Ich denke, ich habe bewiesen, dass es wirklich frustrierend ist", spricht Verstappen den Grand Prix von Spanien, als er wegen DRS-Problemen hinter George Russells langsamerem Mercedes feststeckte, bis das System wieder funktionierte. Deshalb braucht man DRS im Moment bei den Autos", so der Weltmeister.

"Wir können ein bisschen leichter folgen, aber man hat nicht diesen Windschatteneffekt wie im vergangenen Jahr. Und dann braucht man immer noch DRS, um vorbeizugehen."

wird das DRS-System ein Schlüsselfaktor sein, denn die langsamen Kurven und langen Geraden von Baku machen es den Fahrern wahrscheinlich leichter, innerhalb der erforderlichen Marge von einer Sekunde zu bleiben, um das System zu aktivieren.

Red-Bull-Chefingenieur Paul Monaghan ist zuversichtlich, dass Verstappens DRS-Problem dauerhaft gelöst wurde, nachdem eine schnelle Lösung in Spanien nicht funktioniert hatte. Den wahren Test würden aber die schnellen Geraden in Baku darstellen.

Weitere Co-Autoren: Filip Cleeren. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.