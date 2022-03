Verstappen: F1 braucht FIA-Bericht nicht sehen - Hamilton will Transparenz

Audio-Player laden

Max Verstappen betont in der Pressekonferenz vor dem Rennwochenende in Bahrain, dass die Formel 1 den vollständigen Bericht der FIA über die Kontroverse um Abu Dhabi 2021 nicht unbedingt sehen muss, hofft aber, dass die Meisterschaft anhand der Ergebnisse der Untersuchung verbessert wird.

Der Motorsport-Weltrat (WMSC) der FIA wird am Freitag in Bahrain zusammenkommen, um die Ergebnisse zur Untersuchung der Ereignisse des letztjährigen Saisonfinales in Abu Dhabi zu präsentieren. Dort hatte sich Max Verstappen den Rennsieg und WM-Titel gesichert, nachdem Ex-Rennleiter Michael Masi die Safety-Car-Regeln zum Nachteil von Lewis Hamilton und Mercedes ausgelegt hatte.

Die Ereignisse in Abu Dhabi hatten bereits einen großen Einfluss auf die Zukunft der Formel 1, da Masi von seiner Rolle entfernt wurde und der neue FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem mehr Transparenz und neue Systeme versprach, um Masis Nachfolgern ab 2022 zu helfen.

Hamilton hat sich mit FIA-Präsident getroffen

Auf die Frage nach seinen Erwartungen an die Ergebnisse der FIA und ob er den vollständigen Bericht sehen möchte, antwortet Verstappen: "Ich glaube nicht, dass wir einen vollständigen Bericht brauchen. Natürlich ist es jedes Jahr gut, über die Ereignisse des Vorjahres zu diskutieren. Man analysiert immer alles, was man tut."

"Wir werden sehen, ob es Dinge gibt, die einfacher aufgeschrieben werden können, oder eine Möglichkeit, es besser zu formulieren und zu verstehen", so der Red-Bull-Pilot.

Lewis Hamilton schätzt die Lage ganz anders ein und betonte, dass "der Sport transparent sein muss". Bei einem Treffen am Donnerstagabend mit FIA-Präsidenten sind sich Hamilton und Ben Sulayem einig geworden, "dass dies der richtige Weg" sei. Zudem deutet der Mercedes-Fahrer an, sich die Ergebnisse der Untersuchung anschauen zu wollen.

Domenicali will Glaubwürdigkeit des Sports erhalten

Auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali fordert die FIA zu einer Offenlegung des Abu-Dhabi-Berichts auf, um Lehren aus den Fehlern zu ziehen. Zwar gäbe es im Nachhinein nichts mehr zu gewinnen, jedoch ist die Glaubwürdigkeit des Sports für ihn ein großes Anliegen.

In einem Interview gegenüber 'Sky UK' betont Domenicali, dass man persönliche Diskussionen bei der Weltrat-Sitzung vermeiden solle, da "wir alle nur Menschen sind". Dennoch erwartet er in diesem Jahr von der FIA Schritte, um die Glaubwürdigkeit des Sports zu erhöhen.

"Ich werde nächsten Samstag am Weltrat teilnehmen. Die Hauptsache ist, dass wir nach Abu Dhabi nach vorne schauen. Es geht darum, was wir als Regelhüter aus dem letzten Rennen gelernt haben", so der Formel-1-CEO.

Domenicali: Rennleiter soll volle Autorität behalten

Die Reaktion der FIA auf die Ereignisse von Abu Dhabi beinhaltete die Absetzung von Masi, und seine Ersetzung durch Niels Wittich und Eduardo Freitas, die sich die Rolle als Rennleiter in Zukunft teilen werden. Zudem wurden neue Strukturen im Hintergrund geschaffen, um den Entscheidungsprozess zu verbessern.

Domenicali hält es für wichtig, dem Rennleiter weiterhin die volle Autorität zu geben und nicht zu viele Menschen in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. "Der Rennleiter ist eine Person, die richtige Entscheidungen treffen muss", so Domenicali. Trotzdem muss er "gut unterstützt werden".

Neben Verstappen und Hamilton wurden auch die anderen Fahrer in der Pressekonferenz auf eine Veröffentlichung des FIA-Berichts angesprochen. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hält es wie Hamilton für bedeutend, den Bericht zu veröffentlichen.

Leclerc wird sich Bericht nicht durchlesen

"Es ist wichtig, dass wir es sehen können und Transparenz haben. Ich glaube aber nicht, dass ich es lesen werde, da es wahrscheinlich zu lange dauert", fügt Leclerc hinzu.

Lando Norris von McLaren sagt: "Es macht mir nichts aus, es zu sehen oder nicht. Solange es ein gutes und positives Ergebnis für die Zukunft gibt, bin ich glücklich." Haas-Pilot Mick Schumacher ergänzt: "Das ist Vergangenheit, aber wir müssen natürlich versuchen, so etwas nicht zu wiederholen."

