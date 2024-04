Verstappen "in bestechender Form" weiter auf Rekordjagd

Diesen Fakt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Als die Formel 1 vor fünf Jahren das letzte Mal in China Station machte, hatte Red-Bull-Pilot Max Verstappen gerade mal fünf Grand-Prix-Siege auf dem Konto!

Anschließend kam Corona und hielt die Formel 1 vom Reich der Mitte fern, während parallel der Siegeszug des Niederländers in der Königsklasse begann: mittlerweile hat Verstappen 57 Rennsiege, ist dreimaliger Weltmeister und führt die WM schon wieder an ...

Für Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist in Bezug auf seinen Superstar klar: "Er ist in bestechender Form. Über den Winter hat er seinen Trainer gewechselt: Er ist fit, er ist schlank und auch das Auto ist in einem guten Fenster", sagt Horner, den besonders beeindruckt: "Man kann hören, wie viel freie Kapazitäten er im Auto noch hat. Er will nicht nur wissen, wer hinter ihm ist, sondern auch wer dahinter fährt - und welche Zeiten sie fahren."

"Diese Kapazität ist sehr beeindruckend. Also ja, die Form, die er letztes Jahr schon hatte, ist einfach erhalten geblieben", glaubt Horner und will nicht ausschließen, dass sie sich in manchen Bereichen nicht sogar noch verbessert hat: "Er ist sehr scharfsinnig geworden, was den Umgang mit den Reifen betrifft. Wie er damit seine Reifen länger am Leben hält, ist sehr eindrucksvoll."

Teamchef Christian Horner und sein "Super Max" Foto: Motorsport Images

Und führt Horner zu folgender Schlussfolgerung in Bezug auf Verstappen: "Er hat bereits einen sehr weisen Kopf, auf immer noch recht jungen Schultern." Dabei drängt sich die Frage auf, wie viele Rekorde der erst 26-Jährige in dieser Form noch einsammeln kann in den nächsten Jahren?

"Das ist eine sehr gute Frage, weil ich meine, das Potenzial für alle Rekorde der Welt sieht man natürlich alle 14 Tage, oder alle Wochenenden, beim Rennen", erklärt Ex-Rennfahrer und TV-Experte Christian Danner bei Sport und Talk aus dem Hangar-7 auf ServusTV.

Fährt Verstappen bis er Hamilton eingeholt hat?

Danner: "Ich glaube, das Einzige, was einen Verstappen davon abhalten kann, alle Rekorde zu brechen, auch die ganz großen von Michael Schumacher und Lewis Hamilton, ist schlichtweg die Möglichkeit, dass ihm das irgendwann nicht mehr gefällt, was er da macht. Weil es zu viel wird, weil ihm der Reisestress beziehungsweise 24 Rennen einfach zu viel wird."

Verstappen hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach angedeutet nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Formel 1 fahren zu wollen, da ihn auch noch andere Rennserien und Events reizen, wie etwa die 24 Stunden von Le Mans. Mit Blick auf den immer volleren Kalender der Königsklasse sagt Danner: "Da kann ich mir vorstellen, dass er sagt: 'Wisst ihr was? Bis hierhin und nicht weiter.'"

Dass dieser Tag allerdings schon bald kommen könnte, daran glaubt der Ex-Rennfahrer nicht: "Solange ihm das so Freude macht wie jetzt, müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Der fährt schon eine Zeit lang."

46 Grand-Prix-Siege fehlen Verstappen aktuell noch auf die Allzeit-Bestmarke von Lewis Hamilton (103). Wie schnell das gehen kann, hat Red Bulls Superstar ja seit dem letzten China-Grand-Prix bewiesen ...

