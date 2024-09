Verstappen in Monza gleich in zwei Mercedes-Kollisionen verwickelt

Max Verstappen und die beiden Mercedes-Fahrer waren in der Startphase des Grands Prix von Italien am Sonntag in separate Kollisionen verwickelt, weshalb der amtierende Formel-1-Weltmeister eine Strafe für Lewis Hamilton forderte.

Verstappen startete am Sonntag von Platz sieben hinter den beiden Mercedes. Hamilton ging von Position sechs, George Russell von Startplatz drei ins Rennen.

Er hatte damit die Chance, gegen die führenden McLaren und den späteren Rennsieger Charles Leclerc im Ferrari zu kämpfen. Doch Russell wurde in Kurve 1 "von Oscar (Piastris) Bremspunkt überrascht" und fuhr in die Auslaufzone, von der er sich wieder in der Nähe von Hamilton und Verstappen einreihte.

Während sie beide an Russell vorbeizogen, zeigt das Onboard-Material, wie Verstappen sich Hamilton näherte und seine Nase neben dem rechten Hinterrad des Mercedes positionierte. Hamilton driftete leicht nach rechts, während sich beide dem ersten Scheitelpunkt der zweiten Schikane näherten.

Verstappen: "Ich wurde für so etwas bestraft"

Verstappen wurde auf der Außenlinie eingeengt und die beiden berührten sich beim Einlenken. Hamilton sagte schnell: "Ich wurde von Max getroffen - rechtes Hinterrad", während Verstappen sich beschwerte: "Lewis hat keine Wagenbreite gelassen" und fügte später hinzu: "Ich wurde für so etwas bestraft, also ..."

Verstappens kurzzeitiger Geschwindigkeitsverlust infolge des Kontakts führte wiederum dazu, dass Russells bessere Linie durch den ersten Scheitelpunkt es ihm ermöglichte, mit seinen Vorderrädern auf Höhe von Verstappens Hinterrädern zu kommen.

Als sie den Ausgang der zweiten Schikane erreichten, ging dem Mercedes jedoch der Platz aus und Verstappens linkes Hinterrad schlug gegen Russells rechte Endplatte, woraufhin der Brite nur sagte: "Ich glaube, der Frontflügel ist beschädigt."

Verstappen bat Red Bull derweil, sein linkes Hinterrad zu überprüfen, da er "etwas berührt" habe, wurde jedoch freigegeben weiterzufahren, ebenso wie Hamilton.

Russell muss Frontflügel nach Kontakt wechseln

Russell hingegen "verlor eine enorme Menge an Performance" aufgrund seines Flügelschadens. Er wurde von Verstappen abgehängt und von Sergio Perez im anderen RB20 überholt, bevor er an die Box ging, um seinen Frontflügel zu ersetzen.

Der Mercedes-Pilot konnte sich letztlich zwar erholen und Perez wieder hinter sich lassen, lag am Ende des Rennens jedoch 1,8 Sekunden hinter Verstappen, während Teamkollege Hamilton 15,1 Sekunden vor Russell ins Ziel kam. Alle drei absolvierten zwei Stopps, ebenso wie die beiden McLaren weiter vorn.

Mercedes-Chefingenieur Andrew Shovlin reflektierte im Nachhinein, wie Russells Schaden nach der Kollision mit Verstappen "zu einem frühen und langen Stopp führte".

Er fügte hinzu: "Wir hätten möglicherweise einen Platz gegen Verstappen gewinnen können, wenn wir uns auf eine Einstoppstrategie konzentriert hätten, aber letztlich war der Schaden in der ersten Runde der größere Kostenfaktor für uns."

Verstappen wiederum wurde nach dem Rennen gefragt, ob er mit Hamiltons Fahrweise zufrieden sei, nachdem er am Funk indirekt eine Strafe gefordert hatte und sagte: "Wahrscheinlich konzentriert man sich in der ersten Runde auf die Autos vor einem und schaut nicht in die Spiegel. Das ist meine einzige Erklärung."

Während der Live-Übertragung des Rennens wurde der Vorfall übrigens nicht gezeigt, da der Fokus auf dem internen McLaren-Kampf in ersten Runde sowie auf einer Serie von Kollisionen in den frühen Rennrunden lag, an denen Nico Hülkenberg von Haas und die Fahrer von Racing Bulls beteiligt waren.