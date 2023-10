Verstappen ist nicht der Einzige, der zum F1-Finale reist

Zum ersten Mal wird der globale Partner der Formula 1 eines seiner beeindruckenden Kreuzfahrtschiffe, die MSC Virtuosa, am Austragungsort des Finales anlegen lassen- in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten - um eine neue Form der Hotellerie anzubieten.

"Die Idee ist, ein vollständig integriertes Grand-Prix-Erlebnis zu bieten, das die Spannung des letzten Rennens der Saison mit an Bord bringt", sagte Alberto Revelli, Head of Sport Sponsorships bei MSC Cruises.

"Es ist nicht das erste Mal, dass wir während eines großen internationalen Sportereignisses als Hotelschiff fungieren, aber es ist sicherlich unser intensivstes Engagement, um unseren Gästen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Wir wollen das Beste aus dieser einmaligen Gelegenheit machen.

Das glamouröse und moderne Schiff von MSC Cruises wird am Abu Dhabi Cruise Terminal anlegen und den Gästen eine Reihe von Annehmlichkeiten wie Restaurants, Bars und Theater bieten, und das nur einen Katzensprung von der Rennstrecke entfernt.

Das Schiff bietet auch eine Einkaufspromenade - mit zahlreichen F1-Artikeln - sowie ein luxuriöses Spa, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, fünf Swimmingpools, einen Wasserpark und einen großen Bereich für Kinder.

MSC Cruises hat mit den Organisatoren der Formula 1 zusammengearbeitet, um dieses bedeutendes Ereignis zu realisieren. Das Ziel war, den Gästen ein ganz neues Level an Unterhaltung und Erlebnissen zu bieten, einschließlich prominenter Superstars, die an Bord kommen werden.

"Neben unserer klassischen Kreuzfahrtunterhaltung bieten wir auch Aktivitäten an, die sich speziell an F1-Fans aller Altersgruppen richten", so Revelli weiter. "Dazu gehören Fragestunden mit F1-Botschaftern, ein Motorsport-Quiz, Rennsimulatoren, Fotoausstellungen und vieles mehr.

"Wir möchten, dass unsere Gäste eine Vielzahl an Eindrücken sammeln, sei es der Nervenkitzel an der Rennstrecke oder das Staunen über die Weite des offenen Meeres. Wir möchten Erinnerungen schaffen, an die man sein ganzes Leben lang gerne zurückdenkt.

Eine wachsende Partnerschaft

MSC Cruises begann seine Partnerschaft mit der Formula 1 im Jahr 2022 und wurde Anfang dieses Jahres Titelsponsor des Großen Preises von Belgien. MSC Cruises plant, im nächsten Jahr weitere Titelsponsorings für Rennen bekannt zu geben und Schiffe zu weiteren, ausgewählten Austragungsorten zu bringen.

Die Feier zum Jahresende in Abu Dhabi wurde über ein Jahr lang geplant und zeigt den gemeinsamen Ehrgeiz der beiden Partner, auf ihrem Weg in die Zukunft nur das Beste zu geben.

"Wir teilen eine Reihe von Markenpfeilern mit der Formula 1", betont Revelli. "Wir haben beide den Wunsch, zu unterhalten und bedeutsame Erlebnisse zu kreieren, und wir sind beide Global Player in unseren Branchen auf vielen Märkten weltweit.

"Außerdem konzentrieren wir uns beide auf Technologie und neue innovative Wege, um das Gesamterlebnis zu verbessern und unsere Auswirkungen auf den Planeten zu reduzieren, mit dem Wunsch, umweltfreundlicher zu werden."

Wer auf der MSC Virtuosa in Abu Dhabi einen ersten Vorgeschmack auf das F1-Kreuzfahrterlebnis bekommen möchte, findet hier den perfekten Ausgangspunkt für das Wochenende, mit einer großen Auswahl an Unterkünften von eleganten Kabinen bis hin zu Deluxe-Suiten.

Fans können sich für eine Kabinenoption mit oder ohne F1-Ticket entscheiden oder auf die F1 Experience upgraden - welches einen Rundgang durch die Boxengasse und ein Foto mit der Meisterschaftstrophäe enthält. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Premium-Hospitality im legendären F1 Paddock Club zu buchen.

MSC Cruises bietet regulär Halbpension mit Frühstück und Abendessen sowie einen kostenlosen Transfer zur Rennstrecke an - und wenn das Ereignis auf der Strecke vorbei ist, wird die Stimmung an Bord die Atmosphäre des Rennens noch einmal aufleben lassen.

Nach dem Rennen wird das Schiff wieder Teil der globalen Flotte von MSC Cruises sein, die mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt anläuft und den Gästen ein unvergessliches Urlaubserlebnis bietet. Und Revelli hofft, dass die Fans des Rennens das bemerken werden.

"Die Sichtbarkeit der Formula 1 ermöglicht es uns auch, neue Zielgruppen zu erreichen", sagt er abschließend. "Sie erhöht den Bekanntheitsgrad bei Sportbegeisterten, Veranstaltungsteilnehmern und Zuschauern - von denen viele vielleicht noch nie mit uns gereist sind."

Um beim Gewinnspiel mitzumachen, besuchen Sie: https://info.msccruises.com/F1-Abu-Dhabi.html

Um mehr über die F1-Hospitality-Möglichkeiten von MSC zu erfahren, besuchen Sie: https://www.msccruises.com/int/f1-hospitality-abu-dhabi